İYİ Parti'den 'ikinci tur' mesajı: Hiçbir yere gitmiyoruz

İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bir açıklama geldi. Yılmaz, "Hiçbir yere gitmiyoruz" dedi.

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İYİ Parti'den 'ikinci tur' mesajı: Hiçbir yere gitmiyoruz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili mücadele mesajı verdi. Yılmaz, “Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Ne hedeflerimizden vazgeçtik ne hayallerimizden. İster iki hafta sürsün ister bir sene ister beş sene biz vazgeçmeyeceğiz. Ülkemiz ve vatanımız için mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Seçimlerin ikinci tura kalması kesinleşirken İYİ Parti cephesinden de bir açıklama geldi. İkinci turda, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'taki seçimde yarışacak isimler olacak.

"HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ"

Yılmaz, şunları yazdı:

Biz burdayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Ne hedeflerimizden vazgeçtik ne hayallerimizden. İster iki hafta sürsün ister bir sene ister beş sene biz vazgeçmeyeceğiz. Ülkemiz ve vatanımız için mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Daha çok çalışacağız, doğruları daha yüksek sesle haykıracağız ta ki her bir yurttaşımız hak ettiği hayata kavuşana dek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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