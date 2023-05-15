Anket şirketleri ne demişti?
İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası anket şirketlerinin yayınladığı son saha çalışmaları gündeme geldi.
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken, son hafta öne çıkan anketlerin ilk sırada gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 50 barajını aşamadı. Anketlerin çoğunlukla ikinci sırada gösterdiği Erdoğan, sandıkların yüzde 94’ünün açıldığı tabloda, oyların yüzde 49.5’ini aldı.
Anketler, Erdoğan’ın oyunu ağırlıklı olarak yüzde 43-45 bandında gösteriyordu.
KONDA
Kılıçdaroğlu yüzde 49,3
Erdoğan yüzde 43,7
Sinan Oğan yüzde 4,8
Yöneylem
Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,5
Erdoğan: Yüzde 44,4
Oğan: Yüzde 4,7
MetroPOLL
Kılıçdaroğlu yüzde 49,1
Erdoğan yüzde 46,9
Oğan yüzde 2,7