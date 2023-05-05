CHP'de mesai arttı: İşte olası zaferde bürokraside yapılacaklar

Seçimlerin Millet İttifakı üstünlüğü ile sonuçlanması durumunda CHP, bürokrasideki atamaları “hızla” gerçekleştirmek istiyor. Bu kapsamda Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin de içinde yer aldığı bir komisyon kuruldu. Bu komisyona, yeni dönemde bakan olmasına kesin gözüyle bakılan diğer genel başkan yardımcılarının da katkı sunduğu öğrenildi.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, ekibin üst düzey bürokrat atamalarını belirlediği ifade edildi. Ayrıca Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte çalışan bazı bürokratların isimlerinin de yeni dönem bürokrasisi için değerlendirmeye alındığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, bakan olmalarına kesin gözüyle bakılan isimler de kendi ekipleri için isim önerilerini bu komisyona iletiyor.



14 Mayıs’ta zafer elde edilmesi durumunda, CHP’de kısa süre içerisinde Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) değişmesi bekleniyor. Buna göre, bakanlık görevi verilen MYK üyeleri, kuruldan ayrılacak. Boşalan koltuklara en geç bir ay içerisinde PM'den atama yapılacak ve milletvekili olan MYK üyeleri de Meclis komisyonlarına başkan olacak.

DIŞİŞLERİ İÇİN GÜÇLÜ BÜROKRATLAR

Bakanlık paylaşımını oya göre yapma kararı alan Millet İttifakı’nda özellikle Dışişleri Bakanlığı için güçlü ekip kurulmasına yönelik tartışmalar yürütülüyor. Buna göre, üç partiden eski büyükelçiler, bakan yardımcısı olarak görevlendirilecek. Başta sığınmacı sorunu ve AB meselesi olmak üzere güncel sorunların ancak güçlü bir ekip tarafından çözüleceği görüşünden hareketle eski büyükelçilerden CHP’li Ünal Çeviköz’ün, İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan’ın ve DEVA Partili Abdurrahman Bilgiç'in, bakan yardımcısı olarak atanması bekleniyor.