Bekir Ağırdır: Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanma şansı var

Araştırmacı Bekir Ağırdır, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanma şansının olduğunun söyledi. Ağırdır, "İkinci tura kalırsa yüzde 52-53 oy alacak gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Bekir Ağırdır: Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanma şansı var

Araştırmacı Bekir Ağırdır, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanma şansı olacağını belirterek, "İkinci tura kalırsa yüzde 52-53 oy alacak gibi görünüyor. Bugünün muhalifleri de yeni Meclis’te çoğunluğu oluşturacak" diye konuştu.

Gazete Oksijen'den İlke Gürsoy'a konuşan Bekir Ağırdır, ilk turda başa baş bir yarış olduğunu, iki aday arasında burun farkıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu kaydederek, "Aslında seçmenin yüzde 80’inin oy tercihi artık belli. Kalan yüzde 20’nin ne kadarının sandığa gidip gitmeyeceği önemli. Gittikleri zaman da her 10 kişiden yedisinin muhalefete ya da Kemal Bey’e, üçünün Tayyip Bey’e oy vermeye daha yatkın olduğunu söylemek mümkün. İlk turda Oğan ve İnce’ye oy veren yüzde 7’nin ikinci turda Kılıçdaroğlu’na vereceği de hâlâ garanti değil" ifadelerini kullandı.

Ağırdır, milletvekilliği seçimlerinde Millet İttifakı partilerinin toplamının, AKP-MHP'den biraz daha geride olduğunu ancak Emek ve Özgürlük İttifakı'yla birlikte Cumhur İttifakı'nın 300 milletvekilini geçemeyeceğini savundu.

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Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçim
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