CHP Gençlik Kolları'ndan yeni kampanya şarkısı: Videoyu izleyenlerin gözleri doldu

CHP Gençlik Kolları, ilk defa oy kullanacak gençler için başlatılan #DeğişimSeninElinde kampanyasının şarkısını tüm platformlarda yayımladı. Kampanyanın şarkısını OzBi seslendirdi.

İLK KEZ KILIÇDAROĞLU İŞARET VERMİŞTİ

Kampanyanın ilk işaretini 14 Nisan'da attığı tweet ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vermişti. Kılıçdaroğlu, "Evet, #DeğişimSeninElinde genç arkadaşım. Bu ülkeye zenginliği, özgürlüğü ve yaşama sevincini en çok da senin için geri getireceğim" ifadelerini kullanmıştı.