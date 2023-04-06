İttifaklar için kritik gün: Ortak listeler nasıl olacak?

Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etmesine sayılı günler kaldı. Seçime girecek ittifaklar son dakikaya kadar ortak liste arayışını sürdürecek. 9 Nisan akşamına kadar devam edecek yoğun mesai sürprizlere gebe görünüyor.

İKTİDARDA SON DAKİKA İŞ BİRLİĞİ BEKLENTİSİ

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; AKP, MHP, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, ittifak çatısı altında, ayrı listelerle seçime gireceğini açıkladı. Ancak Meclis çoğunluğunu elde etmeyi hedefleyen ittifak riske girmemek için ortak liste seçeneğini tamamen gündeminden çıkarmış değil. Sistemin ortak-tek listeyle seçime gidildiğinde avantaj sağladığını söyleyen parti kurmayları görüşmelerde şu ana kadar bir mesafe alamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün yapması beklenen görüşme gerçekleşir ve bu konuda bir yeni karar alınırsa hızlıca bir çalışma yapılabileceği konuşuluyor.

CHP-İYİ PARTİ 10-12 İLDE ORTAK LİSTE ÇALIŞIYOR

Listelerin teslimi için geri sayım başlarken Millet İttifakı’nın çalışması da hızlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon yayınında ayrıntı vermedi, “Ortak listelerle ilgili bütün seçenekler düşünülüyor. Önemli olan maksimum yarar nasıl sağlanabilir? Önümüzdeki 1-2 gün içinde biraz daha netleşecek” dedi. CHP ile İYİ Parti arasında 10-12 ilde ortak liste çıkarılması, bu sayının biraz daha artması için çalışmaların devam ettiği kaydediliyor.

CHP, 4 PARTİYLE ORTAK LİSTE ÇIKARABİLECEK Mİ?

Ancak Millet İttifakı’ndaki iş birliği çalışması bununla sınırlı değil. İYİ Parti, CHP dışında Millet İttifakı’nı oluşturan diğer partilerle bir iş birliği arayışına girmediği için CHP’nin Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi ile ayrıca bir çalışma yürüttüğü biliniyor. Çalışma kapsamında birçok seçenek konuşuluyor ama üzerinde en çok durulan formül 4 siyasi partinin de CHP çatısı altında ortak liste ile seçime girmesi. Çalışmayla ilgili değerlendirme yapan bir kurmay, “Tek tek, 2’li 3’lü, 5’li, 6’lı simülasyonlar yapıldı. Doğrusu tek liste ile seçime gitmek. Maksimum fayda böyle ortaya çıkıyor. Amaç ülkenin yeniden inşası olunca birçok parti ödün vermekten yana. Siyaset buraya gelecek, aklıselim galip çıkacak mı hep birlikte göreceğiz” diyor.

Planlandığı gibi 4 partinin CHP listelerinden seçime girmesi durumunda kendi amblemleri pusulada yer almayacak. Bu durumun siyasi partileri nasıl etkileyeceği sorusuna bir kurmay, “Biz ittifakız. Birlikte seçime gidiyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız ortak. Birçok konuda hedefimizi ortaklaştırdık. Bu hedefler için Meclis çoğunluğunu da sağlamak zorundayız. Tek liste çıkarabilsek 300 üzeri milletvekili çıkarma potansiyelimiz çok yüksekti. Ama 5 parti ortaklaşırsak da milletvekili sayısında ciddi bir artışa ulaşabiliriz” yanıtı veriyor.

BULDAN VE SANCAR HDP KİMLİĞİ İLE YEŞİL SOL LİSTELERİNDE YER ALACAK

Emek Özgürlük İttifakı’nda yürütülen ortak liste çalışmasında TİP dışında uzlaşma sağlandı. HDP, EMEP, EHP, TÖP ve Sosyalist Meclisler Federasyonu seçimlere Yeşil Sol Parti listelerinden girecek. Yeşil Sol Parti ile seçime girecek olan HDP’de 100 milletvekili hedefi doğrultusunda aday listesi hazırlığı sürüyor. Edinilen bilgiye göre cezaevlerinde ve yurt dışında bulunan HDP’li siyasetçilerden aday gösterilmeyecek. Listeler hazırlanırken kapatma davasında hakkında siyasi yasak istenen isimlere birkaç istisna dışında yer verilmeyecek. Parti kaynakları bu istisnaların partinin eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar gibi parti yönetiminde yer alan çok sınırlı sayıda kişiyi kapsayacağını kaydediyor.

Milletvekili Seçim Kanunu'nda “Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde, bu partinin üyesi, kendisinin ve üyesi olduğu siyasi partinin yazılı muvafakati alınarak, başka bir siyasi parti tarafından aday gösterilebilir” deniliyor. HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar’ın da bu düzenlemeye dayanarak HDP kimliklerini bırakmadan, Yeşil Sol Parti listelerinden milletvekili adayı olacağı ifade ediliyor.

Seçime ittifak çatısı altında ama kendi listesiyle girecek olan TİP’in aday listesi çalışması sürüyor. HDP’nin güçlü olduğu illerde aday çıkarmayacak olan TİP’in aralarında İstanbul ve Ankara’nın da bulunduğu 50’nin üzerinde kent için aday listesi hazırladığı kaydediliyor.

İTTİFAKLAR İÇİN KRİTİK GÜN

Seçime girme yeterliliği olduğu için YSK’ye sunulan ittifak protokolüne imza atan Emek Partisi, Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girme kararı sonrası pusulada yer almamak için ittifak protokolünden imzasını dün çekti. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı partileri arasında ortak liste çalışmasında uzlaşma sağlanması durumunda bu partilerin de aynı şekilde protokolden imzalarını çekmeleri gerekiyor. YSK takvimine göre bu kararın bugün (6 Nisan) akşam saat 17.00’ye kadar bildirilmesi gerekiyor. Bu takvim nedeniyle ittifakların ortak liste çalışmalarında uzlaşma arayışı bu akşam itibariyle ortaya çıkmış olacak.