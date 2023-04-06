Sabah'ın Ankara Temsilcisi Müderrisoğlu: Bizi çok fazla uzlaşma arayışı isteyen bir Meclis bekliyor

Hükümete yakın Sabah gazetesinin Ankara Temsilcisi Müderrisoğlu, seçimlere ilişkin görüşlerini anlattığını yazısında, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olacağını, Meclis'in ise çok fazla uzlaşma arayışı isteyecek şekilde oluşacağını ileri sürdü.

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Sabah'ın Ankara Temsilcisi Müderrisoğlu: Bizi çok fazla uzlaşma arayışı isteyen bir Meclis bekliyor

Türkiye, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere odaklanmış durumda. Aday ve partilerin çalışmaları devam ederken, ülkenin 15 Mayıs sabahına nasıl bir tabloyla uyanacağı da tartışılmaya devam ediliyor.

Hükümete yakın Sabah gazetesinin Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, “Kıl payı değil açık ara seçim!” başlıklı yazısında, seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığını kazanacağını ancak Meclis’te daha dengeli bir tablonun ortaya çıkacağını ileri sürdü.

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Partilerin hazırlıklarını sürdürdüğünü ve büyük kozlarını son düzlüğe sakladıklarını söyleyen Müderrisoğlu, gençlerin ve kadınların seçimlerde güçlerini hissettireceklerini belirtti.

“ÇOK FAZLA UZLAŞMA ARAYIŞI İSTEYEN PARLAMENTO BİLEŞİMİ BİZLERİ BEKLİYOR”

AKP içindeki tabloyu aktarmasıyla tanınan Sabah’ın Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, yazısında şunları kaydetti:

“Değişik anket çalışmaları, cumhurbaşkanlığı seçiminin kafa kafaya sonuçlanacağına işaret ediyor ya... İşte ben buna katılmıyorum. Seçmenin ferasetinin, seçim sonuçlarında tereddüde mahal vermeyecek bir netlikte tezahür edeceğini düşünüyorum.

Kimsenin kulp takamayacağı, milli iradeyi eğip bükemeyeceği, ülkenin kaosa terk edilemeyeceği, maceraya atılamayacağı açıklıkta sonuçlarla karşılaşacağımızı öngörüyorum.

Vatandaş tabii ki ittifaklar ve adaylar arasında bir seçim yapacaktır da... Seçiminin, ülkenin bölünmez bütünlüğünü tartışmaya açmasına, devlet idaresinin siyasi pazarlıklarla malûl edilmesine, ara dönem belirsizliğine geçit vermeyecektir.

Derseniz ki, ‘Ya Meclis?’

İşte orası hassas. Bence, ‘Çok renkli, çok yönlü, çok fazla uzlaşma arayışı isteyen, temsil kabiliyeti yüksek bir parlamento bileşimi’ bizleri bekliyor.”

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Meclis Seçim 2023
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