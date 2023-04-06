Demirtaş'tan Erdoğan'ın sözlerine yanıt: "Seçimden sonra da bunu söyleyebilecek mi göreceğiz"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Demirtaş hüküm giymesi gerekenden henüz hükmünü almadı. 4 yıl 8 ay gibi bir süreci yaşıyor. Asıl hüküm giydiğinde o zaman bunları konuşamayacaklar" sözlerine yanıt verdi.

Son Güncelleme:
Demirtaş'tan Erdoğan'ın sözlerine yanıt: "Seçimden sonra da bunu söyleyebilecek mi göreceğiz"

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Kürt seçmenin belirleyici faktör olacağını belirtti.

Cezeavinden Britanya'nın önde gelen finans yayınlarından Financial Times'ın sorularını yanıtlayan Demirtaş, "Kürt seçmenin desteğini almayan bir parti hiçbir zaman iktidara gelmedi. Bu seçimde de Kürtler belirleyici olacak" dedi.

Demirtaş, Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "değişim ve demokrasi için içten bir çaba sarf ettiğini" ifade etti.

"Kürtler ortak bir cumhurbaşkanı adayına önem veriyor" diyen Demirtaş,  aynı zamanda Kürt seçmenin CHP liderinin kampanyasından "umutlu" olduğunu ancak kesin bir karar vermeden önce sürecin biraz ilerlemesini bekleyeceklerini söyledi. 

"Türkiye adım adım otoriter bir rejime dönüştü" diyen Demirtaş, "Eğer Erdoğan bu seçimi kazanırsa Türkiye yeni bir tür diktatörlüğe geçiş yapmış olacak" dedi. 

Eski HDP lideri, "Erdoğan toplumu bölerek iktidarda kalmayı başardı. Muhalefetin birlik olması sadece kutuplaşmayı ortadan kaldırmak için değil, seçimi kazanmak için de önemli" değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE YANIT

"Siyaseti asla bırakmadım ve mücadelenin içinde yer almaya çalışıyorum" diyen Demirtaş, "Erdoğan açıkça beni hapiste tutacağını söylüyor. Seçimden sonra da bunu söyleyebilecek mi göreceğiz" diye devam etti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında, "Bay bay Kemal'in HDP'den alacağı destek sonrası yapacağı iş bu ülkeyi terör örgütünün ajandaları içine sokmaktır. Demirtaş hüküm giymesi gerekenden henüz hükmünü almadı. 4 yıl 8 ay gibi bir süreci yaşıyor. Asıl hüküm giydiğinde o zaman bunları konuşamayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler
Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu HDP AKP CHP
Son Güncelleme:
'CHP ve İYİ Parti arasındaki görüşmeler devam ediyor, ilginç bir yöntem deneniyor' 'CHP ve İYİ Parti arasındaki görüşmeler devam ediyor, ilginç bir yöntem deneniyor'
Bilim insanları öneriyor! Bundan yiyen 100 yaşını görüyor.. Bilim insanları öneriyor! Bundan yiyen 100 yaşını görüyor..
Kılıçdaroğlu bugün iki partiyi ziyaret edecek Kılıçdaroğlu bugün iki partiyi ziyaret edecek
Ünlü şef çıtır çıtır patates kızartmasının sırrını paylaştı! Sırrı yağda değilmiş.. Ünlü şef çıtır çıtır patates kızartmasının sırrını paylaştı! Sırrı yağda değilmiş..
ÇOK OKUNANLAR
Canlı yayında açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket Canlı yayında açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
Son anket: İlk turun kaderini İnce belirliyor; ikincide Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 10 puan fark atıyor Son anket: İkinci turda Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 10 puan fark atıyor
Fatih Portakal, İzmir'e neden gittiğini açıkladı: Silah alıp korumayla dolaşmış Fatih Portakal, İzmir'e neden gittiğini açıkladı: Silah alıp korumayla dolaşmış
Başvuru yapanlar dikkat: Binlerce EYT'linin emekliliği bozulabilir! Başvuru yapanlar dikkat: Binlerce EYT'linin emekliliği bozulabilir!
'Ağır yaptırımlar yolda' diyerek duyurdu: O yıldan önce inşa edilen konutlara kötü haber! 'Ağır yaptırımlar yolda' diyerek duyurdu: O yıldan önce inşa edilen konutlara kötü haber!