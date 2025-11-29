Yeni Pandemi Alarmı! Uzmanlardan 'Kovid'den Daha Ölümcül Olabilir' Uyarısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa’daki Pasteur Enstitüsü, kuş gribi H5’in insanlara uyum sağlaması halinde Covid-19’dan bile daha ölümcül bir pandemiye yol açabileceği konusunda uyardı. Bilim insanları, "Virüs memelilere adapte olursa doğrudan pandemi senaryosu devreye girer" diyerek riskin ciddiyetine dikkat çekti. Son yıllarda dünya genelinde yüz milyonlarca kanatlının öldürülmesine neden olan H5 virüsü, gıda zincirini sarsmış durumda. İnsanlara geçen vakalar henüz çok sınırlı olsa da uzmanlar en çok virüsün insandan insana bulaşabilir hale gelmesinden endişe ediyor.

KORKULAN SENARYOYU ANLATTI

Pasteur Enstitüsü Solunum Yolu Enfeksiyonları Merkezi Başkanı Marie-Anne Rameix-Welti, olası senaryoyu şöyle özetledi: "Korktuğumuz şey, virüsün memelilere adapte olması ve insandan insana bulaşmaya başlaması. Bu, yeni bir pandeminin kapısını aralayabilir."

Mevsimsel grip türleri H1 ve H3’e karşı bağışıklığımız olsa da H5’e karşı tamamen savunmasızız. Üstelik H5 grip virüsleri seçici değil. Rameix-Welti, "Kovid yaşlılar ve risk gruplarını hedef aldı. Kuş gribiyse sağlıklı yetişkinleri ve çocukları da öldürebilir. Bir H5 pandemisi çok daha ağır olur” dedi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2003–2025 arasında yaklaşık bin insan vakası kaydedildi. Mısır, Endonezya ve Vietnam’da görülen vakalarda ölüm oranı yüzde 48’e kadar çıktı.

RİSK DÜŞÜK AMA...

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü Bilim Bölümü Başkanı Gregorio Torres, "Acil tehlike şu anda kontrol altında. Pandemi riski var ama düşük" diyerek paniğe gerek olmadığını belirtti. Buna karşılık bilim insanları, Kovid-19 tecrübesi sayesinde müdahale araçlarının hazır olduğuna dikkat çekti.