Öksürük ve Nefes Darlığını Hafife Almayın!

Dünyada en sık ölüme neden olan hastalıkların başını çeken akciğer kanserine dair uzman isimden kritik uyarılar geldi. Doç. Dr. Hüseyin Ulaş Çınar, nefes darlığı, öksürük, kanlı balgam, istemsiz aşırı kilo kaybı gibi belirtilerin, akciğer kanserinin en önemli habercisi olduğunu vurguladı, "Öksürük ve nefes darlığını hafife almayın" dedi.

Son Güncelleme:
Öksürük ve Nefes Darlığını Hafife Almayın!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akciğer kanseri, dünyada en sık ölüme neden olan hastalıkların başında geliyor. Beyin, kemik, karaciğer gibi hayati organlara da sıçrama riski bulunan hastalıktan korunmak için yapılması gerekenleri sıralayan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Ulaş Çınar, hem tanı hem tedavi hem de hastalıktan korunmak için yapılması gereken hususlara değindi.

Öksürük ve Nefes Darlığını Hafife Almayın! - Resim : 1
Doç. Dr. Hüseyin Ulaş Çınar

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Kansere özgü olmayan belirtilerin hastalığın en önemli habercisi olduğuna değinen Doç. Dr. Çınar, şunları kaydetti:

"Akciğer kanserinin en önemli belirtileri nefes darlığı, öksürük, kanlı balgam, istemsiz aşırı kilo kaybı gibi kansere özgü olmayan belirtilerdir. Bundan dolayı hastalar geç tanı almakta ve geç doktora başvurmaktalar. Akciğer kanserine özel olarak düşünebileceğimiz kanlı balgamda mutlak bir hekim tarafından hastaların görülmesi, tanının netliği açısından da mutlak bir akciğer grafisi veya bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi önerilmekte. Akciğer kanserinden şüphelenildiği zaman ilk önce radyolojik tetkikler ile bu şüphenin doğrulanması gerekiyor. Ondan sonra biyopsi, biyopsi sonrası da hastaya kanser tanısı konulmuşsa genel olarak hastalığın vücuttaki durumunu değerlendirmek için evreleme ve metastaz durumunu ortaya çıkarıyoruz."

Pandemide 7'den 70'e Herkes Kullanıyordu... El Dezenfektanlarında Kanser Riski Ortaya ÇıktıPandemide 7'den 70'e Herkes Kullanıyordu... El Dezenfektanlarında Kanser Riski Ortaya ÇıktıYaşam

Kaynak: İHA

Etiketler
Kanser Sağlık
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Frankenstein Varyantı Türkiye’de! 3'lü Salgın Uyarısı Frankenstein Varyantı Türkiye’de! 3'lü Salgın Uyarısı
DSÖ Alarm Verdi! M Çiçeği'nin Tehlikeli Varyantı Kontrolden Çıkıyor! M Çiçeği'nin Tehlikeli Varyantı Kontrolden Çıkıyor!
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Çifte Zam Hesabı: Maaşlar Baştan Hesaplandı! İşte Emekli ve Memur Maaşında Son Rakamlar SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Çifte Zam Hesabı: Maaşlar Baştan Hesaplandı! İşte Son Rakamlar
Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber! 81 İlde Geçerli: Ehliyeti Böyle Olanlara Para Ödenmeyecek Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber! 81 İlde Geçerli: Ehliyeti Böyle Olanlara Para Ödenmeyecek
MSB'den Açıklama Geldi: Yüreğimiz Yandı! Gürcistan’da Düşen Uçaktaki 20 Askerimiz Şehit Oldu Gürcistan’da Düşen Uçaktaki 20 Askerimiz Şehit Oldu
Kimi Baba Olacaktı, Kimi Yeni Evlendi… 20 Şehidimizin Ailelerine Acı Haber Verildi 20 Eve Ateş Düştü! Şehitlerimizin Ailelerine Acı Haber Verildi
Altında Tehlike Çanları! Yeni Rekor Sinyali Geldi: Gözler ABD Verileri ve FED Kararlarında Altında Tehlike Çanları! Yeni Rekor Sinyali Geldi: Gözler ABD Verileri ve FED Kararlarında