Tıpta Bir İlk: Karadeniz'den Dünyaya Yeni Bir Sendrom

Karadeniz'in iki ayrı ilinden gelen bulgular, yalnızca Türkiye'de değil, dünya tıp camiasında da ses getirdi. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger öncülüğündeki ekip, genetik kökenli Polikistik Karaciğer Hastalığı (PCLD) ile birlikte, Ülseratif Kolit (ÜK) ve Crohn Hastalığı (CH) gibi İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları'nın (İBH) aynı hastada birlikte görülmesini tanımlayarak tıp literatürüne önemli bir katkı sundu.

DÜNYA LİTERATÜRÜNDE BİR İLK

Prof. Dr. Dülger, "Giresunlu ve Ordulu iki kadın hastada daha önce dünyada hiç rapor edilmemiş olan bu üçlü hastalık birlikteliğini tespit ettik. Bilimsel olarak doğruladığımız bu yeni klinik tabloyu, hastaların memleketlerinden esinlenerek ‘Karadeniz Sendromu' olarak adlandırdık" ifadelerini kullandı.

Tespit edilen sendrom, uluslararası inflamatuvar bağırsak hastalıkları (İBH) kongresinde sunuldu ve bilimsel camia tarafından kabul gördü.

Polikistik Karaciğer Hastalığı'nın genetik temelli bir hastalık olduğunu ve ileri evrelerde karaciğer nakline kadar ilerleyebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Dülger, şimdiye dek İBH tedavisinde kullanılan ilaçların bu hastalıkla etkileşiminin bilinmediğini ifade etti.

Ancak bu eş zamanlı vakalarda uygulanan tedavilerin karaciğer üzerinde olumsuz bir etki yaratmadığını gözlemlediklerini söyleyerek, "Bu durum tedavi literatürüne yeni ve güvenli bir yaklaşım kazandırdı" dedi.

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Aydın ise Karadeniz Bölgesi'nin genetik ve çevresel faktörleri nedeniyle bu tür hastalıklar açısından yüksek risk barındırdığına dikkat çekti.

Aydın, "Giresun ve çevresinde polikistik karaciğer hastalığı ile inflamatuvar bağırsak hastalıkları oldukça sık görülüyor. Bu vakalar çoğu zaman ayrı ayrı ele alınıyordu, ancak artık bu birliktelik bilimsel olarak tanımlanmış durumda. Bu hem tanı sürecinde hem de tedavi planlamalarında daha isabetli kararlar almamızı sağlayacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA