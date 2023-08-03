Sıcaklarla birlikte ishal vakaları 3 kat arttı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, bugünlerde Trabzon’da ishal vakalarında bir artışın olduğuna dikkat çekerek kirli yerlerde ve kaynağı bilinmeyen suların içilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

İshal vakalarının Mayıs ayına oranla Temmuz ayında üç kat artığına dikkat çeken Yılmaz, “Trabzon’da ishal vakalarında bir artış var. Sağlık Müdürlüğünden aldığımız bilgiler doğrultusunda, şehir şebeke suyunda herhangi bir problem gözükmüyor. Deniz suyunda girilebilir denen yerlerden alınan örneklerde sorun yok ama insanımız girilebilir denen plajlarda değil de farklı farklı farklı yerlerde denize giriyorlar. Dolayısıyla pis olan yerlerde denize girince ishal vakaları söz konusu. Bunun yanı sıra köylerde, yaylalarda kaynağı bilinmeyen suların içilmesi, ölçüm yapılmamış suların içilmesiyle birlikte gelen ishal vakalarımız da var. Dolayısıyla ishal vakaları değişiyor sadece su kaynaklı değil özellikle yiyeceklerden kaynaklanan ishal vakaları da söz konusu. Geçen seneler de benzer rakamlar vardı, Mayıs ayına göre Temmuz ayında daha da arttı, üç katına kadar çıkmış durumda. Yaz aylarında sıcakla birlikte denize girmeler daha çok, sıcaktan dolayı yiyecekler daha erken bozulabiliyor bu nedenle dikkatli olmak gerekiyor. Bunun yanı sıra nüfus sayımız, turist sayımız da arttı bu nedenle biraz daha yüksek. Dolayısıyla gördüğümüz ishal sayıları daha fazla” dedi.

Yılmaz, özellikle hijyen konusunda titizlikle uyulması uyarısında bulunarak, “Temizlik noktasına dikkat edilmesi el hijyenine, yemek yediği yerlerdeki hijyene dikkat etmesi gerekiyor. İçtiğimiz suların temizliğine dikkat etmeliyiz. Temizliğini bilmediğimiz suları kaynatarak tüketmeliyiz” diye konuştu.

Kaynak: İHA