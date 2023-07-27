Doktor Mahmut Taşdemir: 'Kızamık ölümcül sonuçlara neden olabilir'

Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Mahmut Taşdemir, son zamanlarda hızla artan kızamık vakalarına dikkat çekti.

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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Mahmut Taşdemir, son birkaç yıla kadar çocukluk çağı aşılama başarısında yüzde 98’lik aşılama oranlarıyla Avrupa’da ilk sıralarda yer alan Türkiye’nin pandemide aşılama süreçlerinin kesintiye uğraması, yoğunlaşan göç dalgaları ve özellikle son birkaç yıldır artan aşı karşıtlığı ve kararsızlığının da etkisiyle Dünya Sağlık Örgütü’nün son verilerinde "kızamık vaka sayısında" Avrupa birincisi olunduğunu söyledi. Kızamığın aşı karşıtlığı nedeniyle arttığını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Mahmut Taşdemir, “Kızamak hastalığı viral bir enfeksiyon. Önceki yıllarda çocukluk çağında çok sık görülen enfeksiyonlardan biriydi. Son 15-20 yılda yoğun aşılama programı sayesinde kızamık hastalığı neredeyse görülmeyecek düzeylere inmişti. Ama son yıllarda kızamık hastalığında bir artış söz konusu. Bunun da sebebi muhtemel son yıllarda aşı karşıtlığında bir artış var. Çocuklarda aşılamanın yapılmadığına bağlı olabilir. Bir de malum bölgemizdeki göç ile ilgisi olabilir diye bir düşünce var. Ama bu konuda böyle ispatlanmış bir bilgi, bir veri yok açıkçası” dedi.

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