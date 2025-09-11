Sabahları Baş ve Boyun Ağrısı Çekiyorsanız Dikkat! Sebebi Hiç Ummadığınız Bir Şey Olabilir...

Sabahları baş ve boyun ağrısıyla uyanıyorsanız sebebi bruksizm olabilir. Altınbaş Üniversitesi’nden Doç. Dr. Rana Turunç, diş sıkma ve gıcırdatma olarak bilinen bruksizmin her yaş grubunda görülebileceğini söyledi. Sabah baş, boyun ya da çene ağrısıyla uyanan kişilerde dişlerde aşınma ve hassasiyetin önemli belirtiler arasında yer aldığına dikkat çekti.

Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rana Turunç, sabah kalkıldığında baş, boyun, sırt ya da çene ağrısı hissetmenin dişlerde hassasiyet ile aşınmaların bruksizm yani diş sıkma ve gıcırdatmanın işaretleri olabileceğini belirtti.

Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rana Turunç, bruksizmi tetikleyen nedenlerden, belirtilerine ve tedavi yöntemlerine dair bilgi verdi. Doç. Dr. Turunç, “Bruksizm her yaş grubunda görülebilir. Araştırmalara göre çocuklarda görülme oranı yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişirken, yetişkinlerde bu oran yüzde 5 ila yüzde 90 arasında değişmektedir. Ancak çocuklarda bu durum genellikle geçicidir ve büyümeyle birlikte kendiliğinden ortadan kalkabilir. Bu yüzden çocuklarda tedavi çoğu zaman gerekmez ama takip önemlidir” dedi.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT

Doç. Dr. Turunç, “Hastalarda genellikle sabah uyandıklarında çene ağrısı, baş ağrısı, boyun ve yüz kaslarında gerginlik hissi olur. Uzun süreli bruksizmde çiğneme kasında büyümeye bağlı yüz estetiğinde bozulma, kare yüz görünümü veya asimetriler olabilir. Dişlerde aşınma, çatlaklar, hassasiyet, dolgu ve kaplamalarda kırılmalar da sık görülür. Bazı hastalarda kulağa vuran ağrı, çınlama, yemek yerken ağız açmada güçlük, uyku kalitesinde düşüş de dikkat çeker” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Turunç, “Teşhis, genellikle hastanın şikayetleri ve tıbbi öyküsü değerlendirildikten sonra klinik muayene ile koyulur. Ayrıca gıcırdatma davranışı varsa hastanın partnerinin sesten uzun süredir rahatsızlık duyması da önemli bir kriterdir. Fakat bruksizmin kesin teşhisi için en güvenilir yöntem ses ve video kaydıyla beraber yapılan polisomnografi (uyku testi) ve birlikte değerlendirilen elektromiyografi (EMG) ölçümüdür.” diye konuştu.

Doç. Dr. Turunç, tedavinin her zaman gerekli olmadığını fakat dişlerde aşınmaya, çene ekleminde ya da çiğneme kaslarında ağrıya sebebiyet verdiği düşünülen şiddetli vakalarda tedavi gerekebileceğini, bu gibi durumlarda tedavinin kişiye özel planlanması gerektiğini vurguladı.

Doç. Dr. Turunç, “Splint, halk arasında ‘gece plağı’ olarak da bilinen, çene yapısına özel olarak hazırlanan şeffaf bir apareydir. Amacı, dişlerin birbirine sürtmesini engelleyerek aşınmanın ilerlemesini önlemek, çene kaslarını gevşetmek ve çene eklemine binen aşırı yükü azaltmaktır.” dedi.

Kaynak: DHA

