Şişkinliği Bıçak Gibi Kesip Atıyor, Doğal İdrar Söktürücü Olarak Biliniyor! Sağlık Uzmanları Altını Çizerek Önerdi

Yaz aylarında sıkça karşılaşılan şişkinlik sorununa karşı bazı besinler doğal çözüm sunuyor. Healthline ve Cleveland Clinic uzmanları, idrar söktürücü özellikleriyle bilinen gıdaları ve doğru kullanım biçimlerini açıkladı.

Fazla sıvıyı vücuttan atarak şişkinliği azaltan bu besinler, kilo vermeye doğrudan katkı sağlamasa da yaz aylarında vücudu büyük ölçüde rahatlatıyor. Bu gıdalar hem idrar söktürüyor, hem vücuttaki fazla sıvıyı atıyor.

KAFEİNLİ İÇECEKLER

Kahve, doğal bir idrar söktürücü olarak öne çıkıyor. İçerdiği kafein sayesinde vücuttaki fazla sıvıyı atmaya yardımcı olan kahve, %90 oranında su içerdiği için susuzluğa yol açmıyor. Uzmanlar, sağlıklı yetişkinler için günde 3 fincan kahve tüketiminin güvenli olduğunu belirtiyor. Benzer şekilde siyah ve yeşil çay da kafein sayesinde hafif idrar söktürücü etki gösteriyor. Yeşil çay, siyah çayın neredeyse yarısı kadar kafein içeriyor.

MEYVE VE SEBZELER

Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlayan su oranı yüksek sebze ve meyveler, doğal idrar söktürücü görevi görüyor. Karpuz, salatalık, kereviz, kuşkonmaz, limon, tatlı biber, soğan, üzüm ve ananas bu listede başı çekiyor. Uzmanlar, günlük en az beş porsiyon çeşitli sebze ve meyve tüketilmesini öneriyor.

OTLAR

Maydanoz, doğal idrar söktürücü etkisiyle dikkat çekiyor. Ancak fazla tüketimi böbrekler için risk oluşturabileceğinden günlük 30 gramı geçmemesi tavsiye ediliyor. Araştırmalar, maydanozun sıçanlar üzerinde idrar söktürücü etkisini kanıtlamış olsa da insanlarda etkileri henüz tam olarak incelenmiş değil.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bazı kişilerde idrar söktürücü besinlerin aşırı tüketimi, dehidratasyon ve elektrolit dengesizliklerine yol açabiliyor. Gut, karaciğer veya böbrek rahatsızlığı, diyabet ve düşük tansiyonu olan bireylerin bu gıdaları kontrollü tüketmesi gerekiyor. Hamilelerin de dikkatli davranması önem taşıyor.

