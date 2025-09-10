Temizlikte Herkes Aynı Hatayı Yapıyor: Evi Süpürürken Aslında Kirletiyorsunuz! İşte 6 Hata

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Temizlik sırasında sık yapılan hatalardan kaçınmak, süpürgenin verimli çalışmasını sağlıyor ve uzun ömürlü olmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar, temizlikte özellikle süpürge makinesinin kullanımına ilişkin kritik hataları listeledi. İşte temizlikte birçok kişinin yaptığı 6 hata:

1. Düzenli bakımın ihmal edilmesi

Filtrelerin temizlenmemesi, haznenin aşırı dolması veya silindirin kıllarla tıkanması, süpürgenin performansını düşürüyor. Uzmanlar, filtre, hazne ve fırçaların düzenli temizlenmesiyle cihazın aşırı ısınmasının ve olası arızaların önlenebileceğini vurguluyor.

2. Tek yönlü süpürme hareketi

Süpürgeyi sadece tek yönde kullanmak, özellikle uzun tüylü halılarda derinlemesine temizlik sağlamıyor. Farklı yönlerde yapılan hareketlerle toz ve kirin daha etkin şekilde toplandığını belirten temizlik uzmanları, bu yöntemin halılarda ve ulaşılması zor alanlarda etkili olduğunu söylüyor.

3. Uygun başlıkları kullanmamak

Her yüzey için doğru başlık seçilmediğinde temizliğin verimliliği düşüyor. Sert zeminlerde sert fırçanın kullanılması zeminlere zarar verirken, tiftiksiz başlık halılarda etkili olmuyor. Yüzeye uygun başlık kullanımı, toz ve kirin maksimum seviyede temizlenmesini sağlıyor.

4. Sadece gözle görünen kirleri süpürmek

Kirlilik gözle görülmese de toz, saç ve diğer partiküller birikir. Uzmanlar, haftada 1-2 kez düzenli süpürmenin, fazla çaba harcamadan evin temiz kalmasını sağladığını belirtiyor.

5. Döşemeli mobilyaları ihmal etmek

Koltuk, kanepe ve yatak gibi döşemeli mobilyalar da toz toplar. Yumuşak yüzeyler için özel başlık kullanmak, evdeki toplam toz miktarını önemli ölçüde azaltıyor.

6. Süpürgeyi sürekli maksimum güçte kullanmak

Her ne kadar tam güçte kullanım hızlı temizlik sağlasa da, motorun hızlı yıpranmasına ve cihazın arızalanmasına yol açıyor. Uzmanlar, halı ve döşemeli mobilyalar için yüksek güç kullanımını önerirken, sert ve pürüzsüz zeminlerde standart modun yeterli olduğunu ifade ediyor.

