Temizlikte Herkes Aynı Hatayı Yapıyor: Evi Süpürürken Aslında Kirletiyorsunuz! İşte 6 Hata

Elektrikli süpürgeler, modern ev temizliğinin vazgeçilmez araçları arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, yanlış kullanımın hem cihazın ömrünü kısalttığını hem de evin yeterince temizlenmemesine yol açtığını belirtiyor.

Son Güncelleme:
Temizlikte Herkes Aynı Hatayı Yapıyor: Evi Süpürürken Aslında Kirletiyorsunuz! İşte 6 Hata
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Temizlik sırasında sık yapılan hatalardan kaçınmak, süpürgenin verimli çalışmasını sağlıyor ve uzun ömürlü olmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar, temizlikte özellikle süpürge makinesinin kullanımına ilişkin kritik hataları listeledi. İşte temizlikte birçok kişinin yaptığı 6 hata:

Temizlikte Herkes Aynı Hatayı Yapıyor: Evi Süpürürken Aslında Kirletiyorsunuz! İşte 6 Hata - Resim : 1

1. Düzenli bakımın ihmal edilmesi
Filtrelerin temizlenmemesi, haznenin aşırı dolması veya silindirin kıllarla tıkanması, süpürgenin performansını düşürüyor. Uzmanlar, filtre, hazne ve fırçaların düzenli temizlenmesiyle cihazın aşırı ısınmasının ve olası arızaların önlenebileceğini vurguluyor.

2. Tek yönlü süpürme hareketi
Süpürgeyi sadece tek yönde kullanmak, özellikle uzun tüylü halılarda derinlemesine temizlik sağlamıyor. Farklı yönlerde yapılan hareketlerle toz ve kirin daha etkin şekilde toplandığını belirten temizlik uzmanları, bu yöntemin halılarda ve ulaşılması zor alanlarda etkili olduğunu söylüyor.

3. Uygun başlıkları kullanmamak
Her yüzey için doğru başlık seçilmediğinde temizliğin verimliliği düşüyor. Sert zeminlerde sert fırçanın kullanılması zeminlere zarar verirken, tiftiksiz başlık halılarda etkili olmuyor. Yüzeye uygun başlık kullanımı, toz ve kirin maksimum seviyede temizlenmesini sağlıyor.

Temizlikte Herkes Aynı Hatayı Yapıyor: Evi Süpürürken Aslında Kirletiyorsunuz! İşte 6 Hata - Resim : 2

4. Sadece gözle görünen kirleri süpürmek
Kirlilik gözle görülmese de toz, saç ve diğer partiküller birikir. Uzmanlar, haftada 1-2 kez düzenli süpürmenin, fazla çaba harcamadan evin temiz kalmasını sağladığını belirtiyor.

5. Döşemeli mobilyaları ihmal etmek
Koltuk, kanepe ve yatak gibi döşemeli mobilyalar da toz toplar. Yumuşak yüzeyler için özel başlık kullanmak, evdeki toplam toz miktarını önemli ölçüde azaltıyor.

6. Süpürgeyi sürekli maksimum güçte kullanmak
Her ne kadar tam güçte kullanım hızlı temizlik sağlasa da, motorun hızlı yıpranmasına ve cihazın arızalanmasına yol açıyor. Uzmanlar, halı ve döşemeli mobilyalar için yüksek güç kullanımını önerirken, sert ve pürüzsüz zeminlerde standart modun yeterli olduğunu ifade ediyor.

BYD Sessizliğini Bozdu: Manisa Fabrikası İçin Net Tarih Verildi! 'Üretime Başlıyoruz'BYD Sessizliğini Bozdu: Manisa Fabrikası İçin Net Tarih Verildi! 'Üretime Başlıyoruz'Ekonomi

Yargıtay’dan Kıdem Tazminatında Emsal Karar: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Tek Tek AçıkladıYargıtay’dan Kıdem Tazminatında Emsal Karar: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Tek Tek AçıkladıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
temizlik
Son Güncelleme:
10 Eylül'ün En Şanslı Burcu Açıklandı
10 Eylül'ün En Şanslı Burcu Açıklandı
Astrologlar Açıkladı: İşte Asla Manipüle Edilemeyen Burçlar
Astrologlar Açıkladı: İşte Asla Manipüle Edilemeyen Burçlar
Büyük Aşkın Üzerine Toprak Atıldı! Ondan Kalan Son İzi de Sildi! Mauro Icardi, Wanda Nara'yı Komple Hayatından Çıkardı
Büyük Aşkın Üzerine Toprak Atıldı
ÇOK OKUNANLAR
CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret: AYM'den Kritik Karar, Davada Tarih Değişti CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret
Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı! 'Dışarı Çıkmayın, Pencereleri Açmayın' Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı
CHP’de ‘Beykoz’ Depremi! 3 İsim Birden İstifa Etti CHP’de ‘Beykoz’ Depremi
Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon: Bir Kanala Kayyım Atandı, Eski Gelin de Gözaltında Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon
Beykoz’da Siyasi Deprem: İstifalar Peş Peşe Geldi… Belediye AKP’ye mi Geçecek? İstifalar Peş Peşe Geldi… Belediye AKP’ye mi Geçecek?