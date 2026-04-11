Parkinson’da 'Zamanı Geri Alan' Tedavi: Bıçak Altına Yatmadan 10 Yıl Önceye Dönülebilir

11 Nisan Dünya Parkinson Günü’nde uzmanlar, hastalığın pençesindeki milyonlarca kişi için umut verici gelişmeleri paylaştı. Doç. Dr. Ali Zırh, gelişen teknolojiyle birlikte artık bıçak altına yatmadan, "Akıllı Ses Ötesi" ve "Beyin Pili" yöntemleriyle titremelerin durdurulabildiğini ve hastaların 10 yıl önceki hallerine dönebildiğini açıkladı.

Dünya genelinde 10 milyonu, Türkiye’de ise 180 binden fazla kişiyi etkileyen Parkinson hastalığına karşı tıp dünyası devrim niteliğinde adımlar atıyor.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, ilaç tedavisinin yetersiz kaldığı noktalarda devreye giren modern yöntemlerin, hastaların yaşam kalitesini zirveye taşıdığını belirtti.

'HASTALIĞIN SAATİNİ GERİ ALIYORUZ'

Hastalığın en belirgin özelliklerinden olan el titremesi, hareketlerde yavaşlama ve donuk bakışlara karşı "Beyin Pili" tedavisinin mucizevi etkilerine değinen Dr. Zırh, "Beyin piliyle 10 yıllık bir hastayı, hastalığın ilk yıllarındaki bulgularına döndürmek mümkün. Bu yöntem, beynin içindeki hedeflere elektrik vererek yüksek doz ilacı taklit ediyor ve semptomları önemli ölçüde azaltıyor" dedi.

NEŞTERSİZ MÜDAHALE

Son yılların en dikkat çeken gelişmesi olan Akıllı Ses Ötesi tedavisi, cerrahi müdahale korkusunu ortadan kaldırıyor. MR ünitesinde gerçekleştirilen işlemle ilgili detayları paylaşan Zırh, şunları kaydetti:

"Herhangi bir cerrahi kesi yapılmadan, lazere benzer bir yakma işlemi uygulanıyor. Birkaç saat süren işlemin ardından hastalar kısa sürede günlük hayatına dönebiliyor. Beyindeki hedeflenen bölgeye gönderilen ses dalgalarıyla titremeler kalıcı olarak kontrol altına alınabiliyor."

GENÇ HASTALARDA ARTIŞ

Parkinson’un sadece ileri yaş hastalığı olmadığını vurgulayan uzmanlar, vakaların yüzde 5 ila 10’unun 50 yaş altındaki kişilerde görüldüğüne dikkat çekti. "Titrek felç" olarak bilinen bu nörolojik sorunla mücadelede umutsuzluğa yer olmadığını ifade eden Dr. Zırh, "Hastalığı tamamen ortadan kaldıramasak da, modern yöntemlerle yaşama yeniden 'merhaba' demek mümkün" mesajını verdi.

Kaynak: AA

