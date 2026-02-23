Kapı Kapı Dolaşıp Hepatit C Bulaştırıyorlar! Uzman İsimden Hayati Uyarı

Hepatit virüslerine ilişkin önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, artık cerrahi işlemlerden kaynaklı Hepatit C hastası görülmediğini belirterek uyardı: Ancak ‘sağlıkçı’ adı altında kapı kapı dolaşarak bazı işlemler yapan kişiler sterilizasyona uymadıkları için kişiden kişiye bu virüsü bulaştırabiliyor.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, Adana'da katıldığı hepatit virüslerini ele alan konferansta önemli bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Pullukçu, Hepatit C virüsünün yıllar içerisinde neden olduğu hastalıkları ve risk faktörlerini anlattı.

'15-20 YILDA KANSERE ÇEVİRİYOR'

Hepatit C virüsünün yıllar içerisinde sessiz ilerleyerek karaciğere hasar verdiğini ve kanserlere sebep olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, şunları kaydetti:

"Hepatit C, daha çok invaziv işlemler dediğimiz iğne ya da cerrahi işlemler sonrası bulaşabiliyor. 1994 yılına kadar testi ya da tarama programı yoktu. Daha sonra tarama testleri çıkınca biz bu insanları bir bir bulmaya başladık. Arkasından tedavileri geldi ancak başarılı değildi. Şimdi çok güzel tedavilerimiz var ve 2 ayda tamamen yüzde 100 iyileştiriyor. Aslında çok pahalı olan bu tedavileri devletimiz ücretsiz karşılıyor. Hepatit C yüzde 75 oranda kronik hale geliyor ve yavaş yavaş karaciğeri hasarlandırıyor. Hasta olup olmadığınızı bilemezsiniz o nedenle bu kişilerin taranması gerekiyor. Çünkü karaciğer çok metanetli bir organ, kendisinin yüzde 20’si kalana kadar bulgu vermiyor. Bu durum 15-20 yıl içerisinde kanserlere neden olabiliyor."

'SAĞLIKÇI' ADI ALTINDA BÜYÜK TEHLİKE

Prof. Dr. Pullukçu, 1994 yılından önce kan ürünü alan, herhangi bir cerrahi işlem uygulanan, ameliyat olan, yaşı 55’in üzerinde olanlar ya da dövme, piercing yaptırmış olan kişiler, manikür pedikür gibi işlemleri çok uygun yerlerde yaptırmayanların ve cezaevi mahkumlarının risk grubunda olduğuna dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

"Artık hastanelerde tarama testleri yapıldığı için cerrahi işlemlerden kaynaklı hepatit hastası görmüyoruz ancak toplumumuzda ‘sağlıkçı’ adı altında kapı kapı dolaşarak bazı işlemler yapan kişiler sterilizasyona uymadıkları için kişiden kişiye bu virüsü bulaştırabiliyorlar.

Sağlıkla ilgili herhangi bir diploma ya da belgesi olmayan kişilere en ufak bir işlem dahi yaptırılmamalıdır. Manikür pedikür konusunda da insanlar bu işlemler için kendi setlerini alabilirler. Hepatit C, çok fazla belirti vermediğinden insanlar kalıcı bir hasar oluşana kadar farkına varamıyor. O nedenle risk grubundaki bu kişiler mutlaka hayatlarında bir kez test yaptırabilir."

