Kulaklık Deyip Geçmeyin! Meme Kanseri, Anksiyete, Diyabet... Birçok Hastalığa Neden Oluyor

Son yıllarda sıkça gündeme gelen "endokrin bozucu" maddeler, hormon sistemi üzerindeki olası etkileri nedeniyle bilim dünyasında yakından takip ediliyor.

Medicana Ataköy Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İdris Kuzu, bazı kulaklıkların içeriğinde "Bisfenol A" ve "Bisfenol S" bulunabildiğini anlatarak, bunların endokrin bozucu olarak nitelendirilen maddeler olduğunu belirtti.

GÜNDE 8 SAATTEN FAZLA KULAKLIK KULLANANLAR...

Söz konusu maddelerin kulaklıklar dışında da kulaklıklarda da kullanıldığını kaydeden Kuzu, bunun dışında birçok plastik ürünü sağlamlaştırmak için de tercih edildiğini aktardı.

Kuzu, plastik su şişeleri, konserve kutuları, diş dolguları, oyuncak bebekler, gözlük çerçeveleri ve birçok alanda endokrin bozucuların kullanıldığına işaret ederek, "Bunların temas süresi, endokrin bozucu olması açısından önemli. Mesela kulaklık açısından örnek verelim. Eğer kulaklığı günde 8 saatten fazla ya da her gün 8 saat kullanıyorsak bu endokrin bozucunun gerçekten zarar verme olasılığını oldukça artırmış oluruz. Ama kısa süreli kullanımlarda tabii ki bu etkiyi çok uzun yıllar içinde değerlendirmek gerekir, ne olacağını zaman gösterebilir" ifadelerini kullandı.

Bisfenol A ve Bisfenol S'nin, östrojen benzeri etki gösterip östrojen reseptörlerine bağlandığına dikkati çeken Kuzu, bu maddelerin, çocuklarda erken ergenliğe yol açabileceğini belirtti.

BİRÇOK HASTALIĞA NEDEN OLUYOR

Kuzu, kadınlarda meme kanseri riski gibi östrojenle ilişkili hastalık risklerinin artmasına sebep olabileceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Erkeklerde sperm kalitesinde düşüş, testosteron azalması, meme dokusu büyümesi (jinekomasti) gibi feminizan bulgular ortaya çıkabilir. Testosteronu ise bu endokrin bozucular, östrojenle hiç alakası olmadan doğrudan baskılıyor olabilir. Doğrudan baskılayarak libido düşüklüğü, kas kaybı, kısırlık yani infertilite gibi durumlara yol açabilir."

TİROİD TEMBELLİĞİ, KİLO ALIMI...

Söz konusu maddelerin tiroid hormonlarını etkileyebileceğine anlatan Kuzu, "Tiroid reseptörlerine bağlanıp tiroid fonksiyonlarını yavaşlatabilir. Sonuçta tiroid tembelliğine yol açabilir. Aynı zamanda insülinin glukoz metabolizması üzerindeki etkilerini bozabilir. Bu da insülin direncine, kilo alımına ve diyabet hastalığı riskinin artmasına neden olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Kuzu, kortizolün aşırı salınmasına neden olarak anksiyete ve uyku bozuklukları gibi durumların ortaya çıkabileceğine dikkati çekerek, bu konuda insan üzerinde yapılmış çok güçlü ve kesin çalışmaların sınırlı olduğunu, ancak hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda söz konusu olumsuz etkilerin görüldüğünü aktardı.

TERLEMEYLE BİRLİKTE CİLTTEN EMİLİYOR

Bu tür ürünlerde kullanım süresinin ve maruziyet süresinin önemli olduğunu vurgulayan Kuzu, şunları kaydetti:

"Özellikle içeriğinde BPA ya da BPS bulunan ürünlere dikkat edilmeli. Bu maddeleri içeren kulaklıklar takıldığında terlemeyle birlikte bunlar ciltten emilerek olumsuz etkilerinin daha sık görülebileceği düşünülmektedir. Ancak her gün çok kısa süreli kullanımlarda ciddi bir sorun olmayacaktır ancak her gün uzun süreli kullanılıyorsa, bu tür endokrin bozucular birçok hormonu etkileyebilir."

Kaynak: AA