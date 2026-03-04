ABD ile İspanya Arasında 'Üs' Krizi: Trump Tehdit Etti, Sanchez İlk Kez Konuştu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları beşinci gününe girerken Tahran, Washington’un müttefiklerine ve Körfez genelindeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarını sürdürüyor.

Dün Oval Ofis'te basın mensuplarının İran gündemiyle ilgili sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıda üslerini ABD'ye kullandırmayan İspanya'ya sert şekilde tepki göstererek bu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkileri kesebilecekleri mesajını vermişti.

Trump, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez" diyerek şunları kaydetmişti:

"İspanya şu an berbat durumda. Aslında, (Hazine Bakanı Scott Bessent) Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim."

BAŞBAKAN SANCHEZ'DEN İLK AÇIKLAMA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Trump'la yaşanan 'üs' krizinin ardından ilk kez açıklama yaptı. Başbakan Sanchez, İspanya'nın savaşa karşı olduğunu ve İran'daki savaşın dünyayı daha adil ve güvenli yapmayacağını belirtti.

Sanchez'in açıklamaları şöyle:

"İran Savaşı, dünyayı daha güvensiz bir yere dönüştürdü. Biz bu felakete karşıyız. Savaşa karşıyız. İran'daki savaş daha adil bir uluslararası düzen sağlamayacak.

Bölgedeki ülkelerle barış ve diplomasi için beraber çalışacağız. İnsanlığın felaketi böyle başlar. Milyonlarca insanın kaderiyle Rus ruleti oynanmaz."

Kaynak: Haber Merkezi