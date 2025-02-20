Pandemide Ölen Doktorun Ailesine Zulüm! Ödenen Maaşlar Faiziyle Geri Alınıyor

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, pandemide hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ailelerine yapılan büyük haksızlığı gündeme taşıdı.

'MİNNET BORCUNUZU BÖYLE Mİ ÖDEYECEKSİNİZ?'

"Sizin hiç vicdanınız yok mu?" diyerek yetkililere seslenen Kanko, "Pandemide hayatını ortaya koyarak mücadele eden hekimlerin geride kalan çocuklarına bağlanan maaş kesildiği gibi, ödenen maaşlar da faiziyle geri isteniyor! Sizin hiç vicdanınız yok mu? Hiç ahlakınız yok mu? Hekimlere ve sağlık çalışanlarına olan minnet borcunuzu böyle mi ödeyeceksiniz?" diyerek hükümete sert tepki gösterdi.

AKP'Lİ VEKİLİN SKANDAL SÖZLERİNE TEPKİ

Geçtiğimiz günlerde AKP Milletvekili Gökhan Sarıçam’ın "Memnuniyetsizlik varsa gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın." şeklindeki skandal sözlerine de değinen Kanko, "Bu sözler, iktidarın sağlıkçılara bakış açısını açıkça gözler önüne seriyor." dedi.

'YANLIŞ SAĞLIK POLİTİKALARI SORUMLU'

Halkın sağlık hizmetlerinden memnuniyetsiz olmasının sorumlusunun sağlık çalışanları olmadığının altını çizen Kanko, esas sorunun yıllardır uygulanan yanlış sağlık politikaları olduğunu söyledi. Kanko konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Sağlık sistemini çökerten, hastaneleri ticarileştiren bu iktidardır. Kendi başarısızlıklarını örtbas etmek için en kolay yolu seçiyor, halkı sağlık çalışanlarıyla karşı karşıya getiriyorlar. Bunu asla kabul etmiyoruz!"

'SAĞLIK BAKANINA ÇAĞRI'

CHP’li Kanko, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na seslenerek pandemide hayatını kaybeden Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu’nun çocuklarına yapılan bu adaletsizliğin düzeltilmesini talep etti. Kanko, "Meslektaşım ve branşdaşım Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, Covid-19 pandemisinde hayatını kaybetti. Geride 12 ve 16 yaşlarında iki çocuk bıraktı. Bu çocuklara bağlanan maaş kesildi, üstelik faiziyle geri tahsil ediliyor! Bu büyük adaletsizliği derhal düzeltin!" dedi.

Sağlık çalışanlarının emeğinin yok sayılmasına, pandemi şehitlerinin ailelerinin mağdur edilmesine asla sessiz kalmayacaklarını belirten Kanko, hükümeti bir an önce bu yanlış karardan dönmeye davet etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) devletin yanlışlıkla fazla ödediği maaşı vatandaştan geri alırken faiz talep edemeyeceğine karar vermiş ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) hata ile yaptığı fazla ödemeleri geri alırken faiz işletemeyeceğine hükmetmişti.

Kaynak: Haber Merkezi