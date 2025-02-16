AKP'li Sarıçam Kendini Böyle Savundu! 'Espri Yaptım' Dedi Gazetecileri Suçladı

AKP Milletvekili Gökhan Sarıçam’ın 10 Şubat’ta Kırşehir’de Aile Sağlık Merkezi temel atma töreninde vatandaşa tavsiye olarak “Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın” demesi büyük tepki topladı. AKP'li Sarıçam sözlerinin gündem olmasının ardından gazetecileri suçlayarak, " Orada bulunan bir çok samimi olduğum sağlık çalışanı arkadaşıma gülerek yapmış olduğum bir espiri maksadından saptırılarak bazı gazeteciler tarafından bir tahrik kusuru haline getirilmek istenmiştir." dedi.

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AKP'li Sarıçam Kendini Böyle Savundu! 'Espri Yaptım' Dedi Gazetecileri Suçladı

Sağlık Bakanlığı tarafından10 Şubat’ta Pınarhisar ilçesinde düzenlenen Aile Sağlığı Merkezi temel atma töreninde konuşan AKP Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam "Memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım, vatandaşa, 'Gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım, hizmeti vermeyen onlar' diye de kışkırtırım" ifadelerini kullanmıştı. Kamuoyunda tepki toplayan bu açıklaması sebebiyle X hesabından yazılı açıklama yapan AK Partili Sarıçam, sağlık çalışanlarından özür diledi.

AKP'li Sarıçam Kendini Böyle Savundu! 'Espri Yaptım' Dedi Gazetecileri Suçladı - Resim : 1

Sarıçam X hesabından yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Son günlerde sosyal medyada ve bazı basın organlarında konuşmamın sadece bir bölümü kesilip paylaşılmış ve ortaya büyük bir yanlış anlaşılma çıkmıştır. Pınarhisar’daki açılış töreninde yaptığım konuşma bağlamından kopartılarak, sanki sağlık çalışanlarına karşı olumsuz bir çağrı yapmışım gibi bir algı oluşturulmuştur.

GAZETECİLERİ SUÇLADI

Her ne kadar konuşma videomda oynama yapılmış ve çarpıtılmış olsa da bundan dolayı kırılmış olan alınganlık gösteren üzdüğüm bütün sağlık çalışanlarından özür dilerim onları kırdığım için. Orada bulunan bir çok samimi olduğum sağlık çalışanı arkadaşıma gülerek yapmış olduğum bir espiri maksadından saptırılarak bazı gazeteciler tarafından bir tahrik kusuru haline getirilmek istenmiştir. Açıkça görülüyor ki burada bilinçli bir çarpıtma ve siyasi bir hamle söz konusudur. Kamuoyunun, bu tür manipülasyonlara karşı dikkatli olmasını rica ederim."

AKP'li Sarıçam Kendini Böyle Savundu! 'Espri Yaptım' Dedi Gazetecileri Suçladı - Resim : 2

BAKANLIKTAN YAZILI AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1,5 milyonu bulan büyük sağlık ailemiz, her gün milyonlarca vatandaşımızın sağlığı için var gücüyle çalışmaktadır. Sağlık ailemiz, pandemiden deprem felaketine kadar ülkemizin içinden geçtiği pek çok badirede vatanseverliğin tanımını yeniden yazan üstün bir fedakarlık örneği sergilemiştir.

Sağlık hizmetinde memnuniyetin, hizmet alanın ve hizmet verenin memnuniyetine bağlı olduğunu biliyoruz; vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini bir arada gözetiyoruz; bu iki değeri birbirinin ayrılmaz parçası görüyoruz. Bu çerçevede toplumun tüm kesimleri tarafından sağlık çalışanlarımızla ilgili yapılan açıklamalarda hassas olunması gerektiğine inanıyoruz."

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Kaynak: ANKA

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