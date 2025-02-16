Tokat'taki Cinayetin Sebebi Ortaya Çıktı! Eşine Bıçak Çektiği İçin Oğlunu Keserle Katletmiş

Tokat'ta bir baba 17 yaşındaki oğlunu keserle öldürmüştü. Babanın eşine bıçak çektiği için oğluna keserle saldırdığı iddia edildi.

Tokat'taki Cinayetin Sebebi Ortaya Çıktı! Eşine Bıçak Çektiği İçin Oğlunu Keserle Katletmiş

Önceki gün Tokat'ın Niksar ilçesi Kırkkızlar Mahallesi Narman Sokak'ta sabah saatlerinde N. Akbulut ile oğlu Berat Akbulut arasında evde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında N. Akbulut, oğlunun başına keserle vurdu.

Tokat'taki Cinayetin Sebebi Ortaya Çıktı! Eşine Bıçak Çektiği İçin Oğlunu Keserle Katletmiş - Resim : 1Ağır yaralanan Berat Akbulut olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri babayı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N. Akbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Berat Akbulut'un cenazesi ise Akkuş köyünde toprağa verildi.

Tokat'taki Cinayetin Sebebi Ortaya Çıktı! Eşine Bıçak Çektiği İçin Oğlunu Keserle Katletmiş - Resim : 2

N. Akbulut'un, annesine bıçak çeken oğlunu çıkan tartışma sonucu keserle öldürdüğü iddia edildi.

Tokat'ta Vahşet! 17 Yaşındaki Oğlunu Keserle ÖldürdüTokat'ta Vahşet! 17 Yaşındaki Oğlunu Keserle ÖldürdüGüncel

Kaynak: İHA

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