Fahrettin Altun'dan The Economist'e Tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren The Economist' dergisine tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Altun, "Bu girişim, Türkiye’ye yönelik küresel kumpasların yeni bir versiyonudur" dedi.

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Fahrettin Altun'dan The Economist'e Tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun,The Economist dergisine yönelik yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fahrettin Altun'dan The Economist'e Tepki - Resim : 1

ERDOĞAN'I HEDEF ALMIŞLARDI

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aylardır dünyanın gözü önünde en vahşi katliamlara imza atan, soykırımcı İsrail terörüne tek kelime edemeyen The Economist dergisi, bugün Türkiye'nin bağımsız yargısı tarafından sürdürülen bazı dava ve soruşturmaları çarpıtarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alma cüretinde bulunmuştur. Evrensel hukuk ilkelerini hiçe sayarak İsrail'e koşulsuz destek veren, mazlum Filistin halkının meşru haklarını savunanları sindirmeye çalışan Batılı devletlere tek bir eleştiri getiremeyen bu yayın organından alacağımız bir ders yoktur ama ibret alacak çok şey vardır" dedi.

Fahrettin Altun'dan The Economist'e Tepki - Resim : 2

'KÜRESEL KUMPASLARIN YENİ VERSİYONU'

Altun, "Özellikle Türkiye'nin dünya çapında başarı kazanan dizi sektörünü doğrudan hedef alan ve siyasi bir operasyonun zeminini hazırlamayı amaçlayan bu girişim, Türkiye'ye yönelik küresel kumpasların yeni bir versiyonudur. Ancak bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu kirli oyunlara aldırmaksızın büyük ve güçlü Türkiye hedefimize emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz! Son olarak, ülkemizin bazı büyükşehir belediyelerine ait kamu kaynaklarının da böylesine ucuz PR operasyonlarına harcanmakta olduğunu müşahede ediyor, bu durumu da milletimizin takdirine bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Etiketler
Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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