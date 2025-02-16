Motosikletle Akrobasi Yaptı, Ehliyeti İptal Edildi

Diyarbakır'da trafiğe açık alanda motosikleti ile akrobasi gösterisi yapan kişinin görüntüleri sonrası polis harekete geçti. Kimliği belirlenen kişinin aday sürücü olduğu öğrenildi ve sürücünün belgesi daimi olarak iptal edilip, para cezası kesildi.

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Diyarbakır'da trafiğe açık bir caddede motosikletle akrobatik hareket yapan sürücü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

Motosikletle Akrobasi Yaptı, Ehliyeti İptal Edildi - Resim : 1

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde idari para cezası uygulandı.

Motosikletle Akrobasi Yaptı, Ehliyeti İptal Edildi - Resim : 2

Aday sürücü olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edilen kişi, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

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Kaynak: DHA

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