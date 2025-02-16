Motosikletle Akrobasi Yaptı, Ehliyeti İptal Edildi

Diyarbakır'da trafiğe açık bir caddede motosikletle akrobatik hareket yapan sürücü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde idari para cezası uygulandı.

Aday sürücü olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edilen kişi, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: DHA