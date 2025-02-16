Acil İniş Yapan Rus Uçağındaki Yolcuların Polonya'da Uçaktan İniş Yapmasına İzin verilmedi

Mısır'ın Sharm El-Sheikh kentinden Rusya'ya bağlı Kaliningrad kentine giden Rus yolcu uçağı, dün kar fırtınası yüzünden Polonya'nın Poznan kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Uçağın pilotu, Kaliningrad'a üç kere iniş denemesi yapmasının ardından Polonya'nın başkenti Varşova'daki Chopin Havaalanı'na acil iniş için izin istedi. Pilotun Varşova'ya iniş isteği kabul edilmezken, uçak yerel saatle 22.00 sıralarında Poznan Lawica Havaalanı'na iniş yapabildi.

KİMSENİN İNMESİNE İZİN VERİLMEDİ

Poznan Lawica Havaalanı yetkilileri, uçaktan kimsenin inmesine izin vermedi. Aralarında yaşlı, çocuk ve hamile kadınların da yer aldığı yolcular için uçağa su ve yiyecek takviyesi de sağlanmazken, uçağa yakıt ikmali talebi de kabul edilmedi. Uçaktaki 236 yolcu 13 saatten fazla uçakta bekletildi. Uçağın sabah saatlerinde kalkış yapmasına izin verildi. Kaliningrad'a dönen yolcular, sosyal medya üzerinden Polonyalı yetkililere yoğun şekilde tep gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Polonya'ya giriş için vize şartı bulunurken, vizesi olan Rus vatandaşlarının ise Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla Eylül 2022'den bu yana Polonya'ya turistik ve ticari amaçlı giriş yapmasına izin verilmiyor.

Kaynak: İHA