İletişim Başkanlığı'ndan Kürtçe Kitap, Fahrettin Altun'dan Kürtçe Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Doğru Habercilik ve Medya Etiği" kitabı, İngilizce ve Kürtçe dillerinde yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kitap, "Meslek Mensupluğu", "Haber Kaynağı", "Haberin Sunuluş Biçimi", "Haber Düzeltme ve Cevap Hakkı", "Habercinin Sosyal Medya Kullanımı" başlıklı 5 bölümden oluşuyor.

KÜRTÇE AÇIKLAMA

Fahrettin Altun konuya ilişkin sosyal medya hesabından Kürtçe açıklamada bulundu. Altun, sosyal yaptığı paylaşımda, "Daha önce Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Arapça, Azerbaycan Türkçesi, Rusça, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Yunanca dillerinde hazırlanan İletişim Başkanlığı yayıncılık faaliyetleri bugün itibarıyla 'Doğru Habercilik ve Medya Etiği' kitabının Kürtçe çevirisiyle 10 dile ulaştı" bilgisini verdi.

'HER DİLDE HAKİKAT'

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Doğru ve güvenilir habercilik, demokratik toplumlar için hayati bir öneme sahiptir. Bu süreçte medya, toplumu doğru bilgilendirme görevini ancak etik ilkelerden sapmadan yerine getirebilir. Medyanın bu önemli fonksiyonu yerine getirmesi, mesleki etik ilkelerin sistematik bir şekilde uygulanmasıyla mümkündür. Medya etiğine sahip çıkmak konusunda en büyük sorumluluk hiç kuşkusuz gazetecilere düşmektedir. Medya etiğinden ayrılmayan basın mensupları mesleğin saygınlığının ve güvenilirliğinin teminatı olmayı sürdüreceklerdir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi: Hakikatin en yalın haliyle okuyucuya ve izleyiciye aktarılması, bu mesleğin olmazsa olmazıdır.

Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bir süre önce medya etiğine ilişkin uluslararası örnekler çerçevesinde derlenen ve sistematik hale getirilen ilkelerle “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” kitabını yayımlamıştık. Daha önce Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, Azerbaycan Türkçesi, Rusça, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Yunanca dillerinde hazırladığımız yayınlarla, 9 dilde sürdürdüğümüz yayıncılık faaliyetlerimiz, bugün itibarıyla Doğru Habercilik ve Medya Etiği kitabının Kürtçe çevirisiyle 10 dile ulaştı.

Rehber niteliğindeki bu çalışmanın medya çalışanları ve araştırmacıları için önemli bir kaynak olacağına inanıyorum.

Şiarımız net: Her Dilde Yaşasın Hakikat."

Nûçegîhaniya rast û pêbawer, ji bo civakên demokratîk xwedî girîngiyeke jiyanî ye. Di vê pêvajoyê de medya, tenê bêyî ku ji prensîbên etîk dûr bikeve, dikare erka xwe ya agahdarkirina civakê bi awayekî rastî bi cih bîne. Bicîhanîna vê fonksiyona girîng a medyayê, bi awayekî… pic.twitter.com/MpdfaUyTzh — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 26, 2024

Kaynak: Haber Merkezi