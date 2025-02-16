İş İnsanı Tayfun Demirören Hakkında Yeni Gelişme

Karşılıksız çek verdiği gerekçesiyle dün tutuklanan Yıldırım Demirören'in kardeşi ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı verildi. 66 milyon 770 bin TL'yi ödemesinin ardından hakkında çıkan tahliye kararı sonrası Demirören’in önümüzdeki saatlerde Silivri Cezaevi'nden çıkması bekleniyor.

Son Güncelleme:
İş İnsanı Tayfun Demirören Hakkında Yeni Gelişme

15 Ocak'ta havalimanında gözaltına alınan iş insanı Tayfun Demirören'in Silivri cezaevine götürülmüştü. Demirören'in karşılıksız çek verdiği gerekçesiyle hakkında ceza kararı çıktığı ve 66 milyon 770 bin TL adli para cezası olduğu belirtilmişti.

ÖDEMEYİ AİLESİ YAPTI

Verdiği 66 milyon 770 bin TL'lik karşılıksız çekler nedeniyle cezaevine gönderilen iş insanı Demirören, tutuklanmasına sebep olan meblağın ödenmesinin ardından tahliyesine karar verildi. Halk TV'nin haberine göre meblağ Demirören ailesi tarafından ödendi.

Ünlü İş İnsanı Tayfun Demirören TutuklandıÜnlü İş İnsanı Tayfun Demirören TutuklandıGüncel

Demirören’in Veliahtı Neden Tutuklandı? Gerçek Gündem 10 Milyar TL’lik Vurgunu AçıklıyorDemirören’in Veliahtı Neden Tutuklandı? Gerçek Gündem 10 Milyar TL’lik Vurgunu AçıklıyorGüncel

Kaynak: HalkTV

Etiketler
Demirören Holding Erdoğan Demirören
Son Güncelleme:
Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor
Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş
Motosikletle Akrobasi Yaptı, Ehliyeti İptal Edildi Motosikletle Akrobasi Yaptı, Ehliyeti İptal Edildi
Fahrettin Altun'dan The Economist'e Tepki Fahrettin Altun'dan The Economist'e Tepki
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’da Yeniden Kar Alarmı! Tarih Verdi, Günlerce Durmayacak İstanbul’da Yeniden Kar Alarmı
İşte Özel ile İmamoğlu'nun Yeni Yol Haritası! 'Kılıçdaroğlu-İnce' Sistemi Geliyor 'Kılıçdaroğlu-İnce' Sistemi Geliyor
Son Ankette Dengeler Değişti! Yüzde 9 Oy Oranı Olan Parti Barajı Geçemiyor Son Ankette Dengeler Değişti! Yüzde 9 Oy Oranı Olan Parti Barajı Geçemiyor
Göz Göre Göre Katliam! İnsanları Değil Lüks Araçları Kurtarmışlar İnsanları Değil Lüks Araçları Kurtarmışlar
Kırmızı Et Devlerine Ceza Yağdı: Milyarlarca Liralık Kayıt Dışı Vurgun! Kırmızı Et Devlerine Ceza Yağdı