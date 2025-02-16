İş İnsanı Tayfun Demirören Hakkında Yeni Gelişme

15 Ocak'ta havalimanında gözaltına alınan iş insanı Tayfun Demirören'in Silivri cezaevine götürülmüştü. Demirören'in karşılıksız çek verdiği gerekçesiyle hakkında ceza kararı çıktığı ve 66 milyon 770 bin TL adli para cezası olduğu belirtilmişti.

ÖDEMEYİ AİLESİ YAPTI

Verdiği 66 milyon 770 bin TL'lik karşılıksız çekler nedeniyle cezaevine gönderilen iş insanı Demirören, tutuklanmasına sebep olan meblağın ödenmesinin ardından tahliyesine karar verildi. Halk TV'nin haberine göre meblağ Demirören ailesi tarafından ödendi.

Kaynak: HalkTV