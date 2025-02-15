Ünlü İş İnsanı Tayfun Demirören Tutuklandı

İş insanı Yıldırım Demirören’in kardeşi, Erdoğan Demirören’in oğlu ve Demirören Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören, “Mikare Real Estate” şirketindeki ticari faaliyetlerinden doğan bir konuyla ilgili tutuklandı. İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Tayfun Demirören'in Silivri cezaevine götürüldüğü kaydedildi.

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Ünlü İş İnsanı Tayfun Demirören Tutuklandı

İş insanı Yıldırım Demirören’in kardeşi, Erdoğan Demirören’in oğlu ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören tutuklandı. Demirören, Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’ne götürülüyor.

Demirören Yatırım Holding'den konuyla ilgili yapılan açıklamada Tayfun Demirören'in kendi şahsına ait şirketin faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı, söz konusu şirketin Demiren Yatırım Holding'le bağlantılı olmadığı vurgulandı. Demirören'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Tayfun Demirören, kendi şahsına ait “Mikare Real Estate” şirketindeki ticari faaliyetlerinden doğan bir konuyla ilgili tutuklanmıştır. Söz konusu şirket, Sn. Tayfun Demirören’in şahsına aittir. Bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan da kendisi sorumludur.

Demirören Yatırım Holding’in davaya konu olan ticari faaliyetlerle herhangi bir ilgisi veya borcu bulunmamaktadır.

Sn. Tayfun Demirören’in şahsına ait olan şirket ile Demirören Yatırım Holding’in bir bağlantısının bulunmadığı, 3 Ocak 2024 tarihinde yayımladığımız basın açıklaması ile de kamuoyuna duyurulmuştur.

Sn. Tayfun Demirören ile ilgili gelişme, Demirören Yatırım Holding’te büyük bir üzüntü yaratmıştır.

Yüce Türk yargısına intikal eden bu konunun, adil bir şekilde sonuçlanacağına inancımız tamdır.

Basına ve kamuoyuna duyurulur."

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