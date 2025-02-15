MHP'li Yıldız'dan CHP'ye 'Kibar Feyzo' Göndermesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından 1978 yılında çekilmiş olan Kibar Feyzo filminin unutulmaz repliği "Ağam eğlenir bizimle" ile CHP'ye gönderme yaptı. Yıldız, "YSK, Hakim güvencesi veya Seçim Yasası gibi şeylere asla prim vermeden Devrim olarak görülen Sui generis bir yarış planlamış…. Efsane replikte olduğu gibi “Ağam eğlenir bizimle”" paylaşımını yaptı.

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MHP'li Yıldız'dan CHP'ye 'Kibar Feyzo' Göndermesi

CHP'nin erken seçim için parti içinde ön seçim çalışmalarına tepkiler sürüyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından CHP'nin açıkladığı önseçim takvimine ilişkin tepki gösterdi. 1978 yılında çekilmiş Kibar Feyzo filminin unutulmaz repliği ile gönderme yapan Yıldız, "Ağam eğlenir bizimle" ifadelerini kullandı.

MHP'li Yıldız'ın paylaşımı şu şekilde:

CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için YSK’nın seçim takvimlerine öykünerek paralel bir seçim takvimi hazırlamış. Aday adaylığı başvuru şartlarından pusuladaki yerlerin belirlenmesine kadar çok şey planlanmış. Seçimin idaresi, merkez kurul, il Kurulu, ilçe Kurulu adını verdikleri kurullara bırakılmış. İtirazlar hiyerarşiye göre karara bağlanacakmış.. YSK, Hakim güvencesi veya Seçim Yasası gibi şeylere asla prim vermeden Devrim olarak görülen Sui generis bir yarış planlamış…. Efsane replikte olduğu gibi “Ağam eğlenir bizimle”

CHP'nin Ön Seçim Kararına MHP'li Yıldız'dan Çarpıcı YorumCHP'nin Ön Seçim Kararına MHP'li Yıldız'dan Çarpıcı YorumSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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Feti Yıldız MHP CHP
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