CHP'li Bulut, Bakan Şimşek'e Demirören'in Ziraat'e Borcunu Sordu

Demirören Grubu’nun, Doğan Grubu’nu satın almak için Ziraat Bankası’ndan 6 yıl önce aldığı kredi TBMM gündemine taşındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Meclis’e sunulan Sayıştay raporunda Demirören Grubu’nun borcunun 30 milyar TL’yi aştığını hatırlatarak, “SGK borçlarından dolayı, CHP’li belediyeleri “silkeleyin” talimatı veren iktidarın, Demirören Grubu’na gücünün yetmemesinin nedeni nedir?” sorusunu sordu.

Meclis’e Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren CHP’li Bulut, “İktidar, “kaynak yok” gerekçesiyle asgari ücrete, resmi enflasyon yüzde 47 olmasına rağmen yüzde 30 zam yapmış, milyonlarca emekçiyi sefalete mahkûm etmiştir. Açlık sınırının çok altında, 12 bin 500 lira aylık alan milyonlarca emekli de asgari ücretliyle aynı kaderi paylaşacağından endişe etmektedir. Ancak emeklisine ve emekçisine cimri olan iktidar, Saray’a yakın iş adamlarına bol keseden dağıtmaktadır” ifadelerini kullandı.

'BORÇ 30 MİLYAR TL'Yİ AŞTI'

Ziraat Bankası’nın kuruluş amacının ‘çiftçilere kolaylık sağlamak ve tarımın gelişmesine yardımcı olmak’ olduğunu hatırlatan Bulut, Doğan Grubu’nu alması için Demirören Grubu’na 2018 yılında 700 milyon dolar proje kredisi 100 milyon dolar da işletme kredisi olmak üzere 800 milyon dolar kredi verdiğini anımsattı ve şu ifadeleri kullandı:

“2 yıl anapara ödemesiz, 10 yıl vadeli verilen krediye yüzde 6,5 faiz uygulanmış, daha sonra işletme sermaye kredisi 100 milyondan 250 milyon dolara çıkarılmıştır. Demirören Grubu’nun ödemelerde zorlanacağını belirterek kredinin yapılandırılmasını isteyince, 2019’da ilk yapılandırma yapılmış, 2022’de de ikinci bir yapılandırma isteyince, faiz önce yüzde 6’ya sonra yüzde 4’e düşürülmüştür.

TBMM’ye sunulan Ziraat Bankası Sayıştay raporunda, Demirören Grubu’nun borcunun 30 Milyar TL'yi aştığı saptanmıştır. Raporda, Demirören Grubu’nun, faaliyet kârı dahi elde edemediği, krediden önceki son 3 yıl itibariyle 2015 yılında 131 milyon, 2016 yılında 86 milyon ve 2017 yılında 264 milyon lira dönem zararı ettiği belirtilirken “gelir yaratma kapasitesi düşük, öz kaynaklarının tamamını yitirdi, yüksek mali borçlanma içinde, yasal takip dahil olmak üzere her türlü önlem hızlıca alınmalı” tespitleri yapılmıştır. Sayıştay, iki kez yapılandırmasına rağmen bu süreçte teminatlar dışında tahsilat sağlanamadığını, firmanın kredi anapara ödemesini dahi vade tarihine göre eksik yaptığını rapor etmiştir.”

BAKAN ŞİMŞEK’E DEMİRÖREN SORULARI

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi veren Bulut, şunları kaydetti:

bankalarına kredi borcu bulunmakta mıdır?

-Demirören Grubu, önergenin yanıtlandığı tarihe kadar borçlarının ne kadarını ödemiştir?

-Demirören Grubu’nun borçlarını ödemesine ilişkin herhangi bir önlem alınacak mıdır?

-Demirören Grubu’na şimdiye kadar yasal takip başlatılmamasının gerekçesi nedir? Sayıştay raporundaki uyarılar göz önüne alınarak bir yasal takip başlatılacak mıdır?

-2015 yılında 131 milyon, 2016 yılında 86 milyon ve 2017 yılında 264 milyon lira zarar eden bir şirkete hangi makul gerekçeyle kredi verilmiştir?

-Verilen kredi için sözleşme gerekleri neden uygulanmamıştır? Banka yöneticilerinin bir ihmali mi söz konusudur?

-SGK borçlarından dolayı, CHP’li belediyeleri “silkeleyin” talimatı veren iktidarın, Demirören Grubu’na gücünün yetmemesinin nedeni nedir?

Kaynak: Haber Merkezi