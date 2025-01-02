Savunma Sanayiinde Erken Emeklilik Krizi, CHP’den ‘Yanlıştan Dönün’ Çağrısı

CHP Millî Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu savunma sanayiinde yükselen emeklilik dalgası sonrası, ülkenin stratejik projelerinin ve milli güvenliğin ciddi şekilde risk altında olduğunu ifade ederek hükümete seslendi.

ERKEN EMEKLİLİK KRİZİ

Bağcıoğlu, bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini ifade ederken, emeklilik sistemindeki adaletsizlik nedeniyle ASELSAN, TUSAŞ, Roketsan, HAVELSAN, STM, ASFAT ve MKE gibi kamu kuruluşlarında çalışan personelin 2024’te emekli olmanın 2025’te emekli olmaktan daha avantajlı olması nedeniyle erken emeklilik kararı aldığını dile getirdi.

PERSONELİN TALEBİ REDDEDİLDİ

Bağcıoğlu, TUSAŞ’ta çalışan yaklaşık bin personelin ‘emekli olalım ama çalışmaya devam edelim’ isteğinin reddedildiğini ve tercihinizi yapın şeklinde yanıt verildiğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dünyada siyasi ve askeri dengelerin hızla değiştiği, ülkelerin savunma sanayinde seferberlik ilan ettiği bir dönemdeyiz. Pek çok ülke, emekli uzmanlarını dahi yeniden göreve çağırarak üretim ve kapasite artırımı için çalışmaktadır. Ancak ne yazık ki ülkemizde bu süreç tersine işlemekte, kritik projelerde görev alan teknik personel emeklilik sistemindeki adaletsizlikler yüzünden görevlerini bırakmaktadır.

Yeni yıl öncesinde de uyarmıştık: 2024 yılında emekli olacak çalışanların 2025’e göre daha yüksek emekli maaşı alacak olması, özellikle savunma sanayi alanında görev yapan personelin erken emekli olmasına sebep olacak, projeleri sekteye uğratır diye defalarca söyledik ama dinletemedik. Geldiğimiz noktada, ASELSAN, TUSAŞ, Roketsan, Havelsan, STM, ASFAT ve MKE gibi milli projeler yürüten kurumlarımızda ciddi insan kaybı yaşanmaktadır. TUSAŞ’da yaklaşık bin personelin ‘emekli olalım ama çalışmaya devam edelim’ talebi reddedilmiş, ‘Tercihinizi yapın’ yanıtı verilmiştir.

Bu hatadan bir an önce dönülmelidir. Emekli olan uzmanların yeniden görev almasını sağlayacak yasal düzenlemeler derhal hayata geçirilmelidir. Ülkemizin savunma sanayii, yalnızca teknolojiden değil, bu teknolojiyi üreten ve geliştiren insan kaynağından güç alır. Mevcut uygulamalar nedeniyle yaşanan kayıplar, milli güvenliğimizi ve stratejik projelerimizi büyük bir risk altına sokmaktadır. Bu yanlış politikaların acilen düzeltilmesi şarttır.”