Tüm Emekli Olacaklara Önemli Uyarı: Bu Detayı Kaçıranlar Daha Az Maaş Alacak, Son 2 Gün Kaldı

2024 yılında emekli olacaklar, maaş hesaplamalarında kullanılan güncelleme katsayısından olumlu etkilenirken, 2025 yılında emekli olacakların bu avantajı kaybedeceği ifade ediliyor. 2024 yılı için güncelleme katsayısı 1,8616 olarak belirlenirken, 2025 yılında bu oranın 1,4605’e düşmesi bekleniyor. Bu fark, emekli maaşlarının daha düşük hesaplanmasına neden olacak.