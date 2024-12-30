Tüm Emekli Olacaklara Önemli Uyarı: Bu Detayı Kaçıranlar Daha Az Maaş Alacak, Son 2 Gün Kaldı
Emeklilik planı yapan SSK ve Bağ-Kur çalışanları için son başvuru tarihi yaklaştı. 2024 yılı sona ermeden dilekçe vermeyenler, 2025 yılında emekli olduklarında daha düşük maaş alma riskiyle karşı karşıya kalacak. Yetkililer, emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar teslim etmenin, güncelleme katsayısındaki avantajdan yararlanmak açısından kritik olduğunu belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılında emekli olacaklar, maaş hesaplamalarında kullanılan güncelleme katsayısından olumlu etkilenirken, 2025 yılında emekli olacakların bu avantajı kaybedeceği ifade ediliyor. 2024 yılı için güncelleme katsayısı 1,8616 olarak belirlenirken, 2025 yılında bu oranın 1,4605’e düşmesi bekleniyor. Bu fark, emekli maaşlarının daha düşük hesaplanmasına neden olacak.
KAMU ÇALIŞANLARININ SÜRESİ DOLUYOR
Kamu çalışanlarının emeklilik dilekçesi için son teslim tarihi ise 14 Ocak 2025. Ancak 1 Ekim 2008’den önce kamu görevine başlayan memurların maaş avantajlarının, bu değişikliklerden etkilenmeden korunacağı bildirildi.
Maaş farkı, büyüme ve enflasyon oranlarının hesaplamalara etkisiyle ortaya çıkıyor. 2024’te emekli olacakların maaş hesaplamalarında, 2023 yılına ait yüzde 4,5 büyüme ve yüzde 64,77 enflasyon oranları dikkate alınıyor. Ancak 2025 için büyüme oranının yüzde 3,5, enflasyon oranının ise yüzde 45 civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
BAKAN IŞIKHAN’DAN AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarının artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarının TÜFE oranına göre yapıldığını, memur emeklilerinin maaşlarının ise toplu sözleşme hükümleriyle belirlendiğini ifade etti.
Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
"Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Ancak kısa süreli çalışma ve düşük prim ödemesi nedeniyle düşük maaş alan emeklilere Hazine destek sağlıyor. Ocak ayında enflasyon oranlarının netleşmesinin ardından, en düşük emekli maaşının artırılması için Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda çalışma yapılması gündemde."