5 Yıl Çalışana Erken Emeklilik! SSK’lılar için Yeni Düzenleme Meclis’te: Bağ-Kur’lular ve Memurlar Kapsam Dışı Kaldı, ‘Yüzde 60’ Detayı

KİMLER ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

Sabah’tan Faruk Erdem’in haberine göre, erken emeklilik için engelli bireylerde yaş şartı ise aranmıyor ama sigortalılık süresi ve prim gün sayısı esas alınıyor. Bu süre ise prim gün sayısı, sigortalının işe giriş tarihi ve engellilik oranına göre değişiyor. Ekim 2008’den bu yana bu haktan 4/b kapsamındaki Bağ-Kur’lular da yararlanabiliyor. Memurlar da Bağ-Kur’lular gibi 1 Ekim 2008 sonrasında bu haktan yararlanmaya başladılar. Bu tarihten önce kamuda çalışmaya başlamış ve en az yüzde 40 raporu olan memurlar en az 5.400 gün (15 yıl) primi ödenmiş olmak şartıyla emekli olabiliyor.