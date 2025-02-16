Sağlıkta Şiddete Tam Destek! AKP'li Vekilden Skandal Sözler

Türkiye’de sağlık sektöründe çalışan başta doktorlar olmak üzere sağlık emekçilerine yönelik şiddet eylemleri sıklıkla gündeme gelirken AKP Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam’ın Aile Sağlığı Merkezi açılışında yaptığı konuşma büyük tepki topladı.

10 Şubat günü temel atma törenin esnasında konuşan Sarıçam, devlet olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini ifade ettiği konuşmada, vatandaşlara skandal bir tavsiyede bulundu.

‘GİDİN GIRTLAĞINA YAPIŞIN’

Sarıçam konuşmasında, vatandaşlara aldığı sağlık hizmetinde bir memnuniyetsizlik varsa “Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın” önerisinde bulundu.

Sözlerini sürdüren Sarıçam, konuşmasının devamında vatandaşı kışkırttığını adeta itiraf ederek, “’Ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım, hizmeti vermeyen onlar’ diye kışkırtım” ifadelerini kullandı.

HEKİMLERDEN AÇIKLAMAYA TEPKİ

Hekimler Birliği, Milletvekili Sarıçam'ın ifadelerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yapılan açıklamada Sarıçam hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtilirken, "Sağlıkta şiddetin bu kadar yoğun yaşandığı ülkemizde, hekimleri ve sağlık çalışanlarını doğrudan hedef gösteren, hatta bununla da yetinmeyip halka “Gidip gırtlaklarına yapışın” diye çağrıda bulunan bir milletvekili, bu millete hizmet edemez" ifadeleri kullanıldı.

Hekimler Birliği, Sarıçam'dan sözlerini geri alarak hekimler ve sağlık çalışanlardan özür dilemesini istedi.