'Kalbimi Durdurun' Diye Tehdit Etmişti, Hastanedeki Tüfekli Dehşette Karar Çıktı

6 Şubat depremleriyle ismi hafızalardan silinmeyen Kahramanmaraş’ta 5 Ekim’de Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binası acil servisinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

46 yaşındaki Birgül Gül elinde pompalı tüfekle hastaneye geldi ve 'Kalbimi durdurun' diyerek bağırdı. Güvenlik görevlilerin etkisiz hale getirdiği ve tutuklanan kadın hakkında açılan davada karar çıktı.

10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

'Silahla tehdit' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Birgül Gül, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Gül’ün sabıkasız oluşu nedeniyle ceza 10 yıla düşürüldü.

'ÖLMEK İSTİYORUM' DEMİŞTİ

Saldırı mağdurlarından 11 kişi arasında 8 kişinin Gül’den şikayetçi olmadığı öğrenildi. Herkesi paniğe sokan saldırı sonrasında konuşan Birgül Gül, amacının kimseye zarar vermek olmadığını belirterek, son 2 yılda çok yakınını kaybettiği, psikolojisinin iyi olmadığını söyleyerek kendini savunmuştu. Birgül, amacının polisin kendisini öldürmesi olduğunu belirtmişti.

Kaynak: DHA