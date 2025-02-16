Gazeteci Sinan Seyfittinoğlu Evinde Ölü Bulundu
Antakya Gazetesi sahibi gazeteci Sinan Seyfittinoğlu evinde ölü bulundu. Seyfittinoğlu’nun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Antalya Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 445 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Antakya Gazetesi sahibi gazeteci Sinan Seyfittinoğlu, dün gece ev arkadaşı Önder K. ve diğer arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra odasına çekildi.
Sabah saatlerinde Seyfittinoğlu'nu uyandırmak isteyen Önder K., tüm çabalarına rağmen yanıt alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, 53 yaşındaki Sinan Seyfittinoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme ekipleri adrese gelerek çalışma başlattı.
Seyfittinoğlu’nun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Cenazenin taşındığı sırada arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA