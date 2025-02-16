Gazeteci Sinan Seyfittinoğlu Evinde Ölü Bulundu

Antakya Gazetesi sahibi gazeteci Sinan Seyfittinoğlu evinde ölü bulundu. Seyfittinoğlu’nun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Gazeteci Sinan Seyfittinoğlu Evinde Ölü Bulundu

Antalya Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 445 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Antakya Gazetesi sahibi gazeteci Sinan Seyfittinoğlu, dün gece ev arkadaşı Önder K. ve diğer arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra odasına çekildi.

Sabah saatlerinde Seyfittinoğlu'nu uyandırmak isteyen Önder K., tüm çabalarına rağmen yanıt alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazeteci Sinan Seyfittinoğlu Evinde Ölü Bulundu - Resim : 1

Yapılan incelemede, 53 yaşındaki Sinan Seyfittinoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme ekipleri adrese gelerek çalışma başlattı.

Seyfittinoğlu’nun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cenazenin taşındığı sırada arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Sinan Seyfittinoğlu Evinde Ölü Bulundu - Resim : 2

Köprü Altında Korkunç Olay! 45 Yaşındaki Adam Ölü BulunduKöprü Altında Korkunç Olay! 45 Yaşındaki Adam Ölü BulunduGüncel

'Öldüren İçki'ye Son Darbe, Bir Kent Zehirlenmeden Hepsine El Konuldu'Öldüren İçki'ye Son Darbe, Bir Kent Zehirlenmeden Hepsine El KonulduGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Gazeteci Antalya Antakya Polis
4 Katlı Binada Korkutan Yangın 4 Katlı Binada Korkutan Yangın
Yürekleri Isıtan Kedi Huzurevi, Kimi Bereli Kimi Yelekli Yürekleri Isıtan Kedi Huzurevi, Kimi Bereli Kimi Yelekli
Kıyafetlerdeki Tiftikleri Temizlemenin Pratik Yolu: Anında Yok Ediyor Kıyafetlerdeki Tiftikleri Temizlemenin Pratik Yolu: Anında Yok Ediyor
Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’da Yeniden Kar Alarmı! Tarih Verdi, Günlerce Durmayacak İstanbul’da Yeniden Kar Alarmı
İşte Özel ile İmamoğlu'nun Yeni Yol Haritası! 'Kılıçdaroğlu-İnce' Sistemi Geliyor 'Kılıçdaroğlu-İnce' Sistemi Geliyor
Göz Göre Göre Katliam! İnsanları Değil Lüks Araçları Kurtarmışlar İnsanları Değil Lüks Araçları Kurtarmışlar
Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz’in Eski Eşinden Skandal İddia, Fotoğrafları Ortaya Döktü Eski Eşten Skandal Özcan Deniz İddiası
Kırmızı Et Devlerine Ceza Yağdı: Milyarlarca Liralık Kayıt Dışı Vurgun! Kırmızı Et Devlerine Ceza Yağdı