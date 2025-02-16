4 Katlı Binada Korkutan Yangın

Avcılar'da gece alevlerle aydınlandı. Bir binanın çatısında çıkan yangını ekipler kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan bulunmuyor.

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Gece saat 02.00 civarında, Denizköşkler Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevler hızla büyüyerek, 4. kattaki daireyi sararken, çevre sakinleri durumu fark edip hemen yardım çağırdı.

4 Katlı Binada Korkutan Yangın - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada yaşayanlar güvenli bir şekilde tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılmaya devam ediyor. Yangın anına ait ise kamera görüntüleri ortaya çıktı.

4 Katlı Binada Korkutan Yangın - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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