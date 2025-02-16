4 Katlı Binada Korkutan Yangın

Gece saat 02.00 civarında, Denizköşkler Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevler hızla büyüyerek, 4. kattaki daireyi sararken, çevre sakinleri durumu fark edip hemen yardım çağırdı.

İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada yaşayanlar güvenli bir şekilde tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılmaya devam ediyor. Yangın anına ait ise kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA