Naci Görür’den Bingöl Depremi Sonrası Korkutan Uyarı, Ana Merkezini Açıkladı

Türkiye Ege Denizi’ndeki depremlerle endişelenmeye devam ederken, depremin son adreslerinden biri de Bingöl oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl’ün Yedisu ilçesinde saat 02.24 sularında meydana gelen depremin büyüklüğünün 4,8 derinliğinin ise 12,79 kilometre olduğunu açıkladı.

Depreme ilişkin açıklama yapan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 3,3 olduğunu belirtti. Deprem merkezi ise Yedisu ve Elmalı ilçeleri gösterildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin ardından bir açıklamada Prof. Dr. Naci Görür’den geldi. Sosyal medya hesabı X üzerinden bir açıklama yapan Görür, depremin beklenen bir ilde meydana geldiğini belirterek, ana merkezin KAF ve NAF hatlarında olduğunu belirtti.

Bingöl ve çevresindeki iller için daha önceden deprem uyarısı yapan Görür, kentlerin depreme dirençli hale getirilmesi için yaptığı çağrıyı yeniledi.

7’LİK DEPREM İÇİN UYARMIŞTI

Görür, eylül ayında Bingöl için yaptığı uyarıda “Depremin eli kulağında” diyerek Bingöl-Göynük arasında 7 büyüklüğünde bir depremin olabileceğini ifade etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi