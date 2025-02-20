Gıdada Sahtekarlık Bitmiyor: Bakın Peynirden Ne Çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünlere ait bilgileri ve bunları satan işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini bir kez daha güncelledi. Bakanlığın 20.02.2025 tarihli yeni listesi ile birlikte sağlığı tehlikeye düşürecek gıda sayısı 201'e yükseldi.

Listeye yeni eklenen bir peynir sahtekarlığı gözler önüne serdi. Kayseri'de bulunan Keyif Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ürettiği "Necatibey" markalı "tam yağlı ayçekirdeği çeşnili eritme peyniri" içerisinde natamisin tespit edildi.

NATAMİSİN NEDİR?

Natamisin (E235), özellikle peynir, yoğurt ve işlenmiş et gibi ürünlerin yüzeyinde küf ve maya oluşumunu önlemek amacıyla kullanılır.

İnsan sağlığına zararları şöyle:

-Natamisin, mantar ve mayalara karşı etkili olduğu için bağırsaklardaki yararlı mantar türlerini de olumsuz etkileyebilir.

-Uzun süreli ve yüksek dozda maruz kalınması, sindirim sistemi dengesini bozabilir.

-Natamisin, bazı ilaçlarla benzer mekanizmalara sahip olduğu için aşırı tüketimi antibiyotik direncini tetikleyebilir.

-Hassas bireylerde cilt döküntüsü, kaşıntı veya mide rahatsızlığı gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir.