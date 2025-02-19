Herkes Grip Sanıyor… Aciller Doldu Taştı, Hastanelerde Yer Kalmadı

Doç. Dr. Mustafa Doğan sıcaklığın düşmesi sonrasında artan grip vakaları için uyardı. Yaygınlaşan influenza virüsünün semptomlarının diğer virüslere kıyasla daha uzun sürdüğünü belirten Doğan “Bu sürecin pik noktasına ulaştık, şu an yatay eğimdeyiz” dedi.

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Herkes Grip Sanıyor… Aciller Doldu Taştı, Hastanelerde Yer Kalmadı

Grip vakalarının bir ay öncesine kıyasla daha da çoğaldığına dikkat çeken Doç. Dr. Mustafa Doğan, “Bu sürecin pik noktasına ulaştık, şu an yatay eğimdeyiz” diyerek uyardı.

Mevcut influenza virüsü enfeksiyonunun daha uzun sürdüğünü belirten Doğan, üç hafta devam eden öksürüğün, eklem ve kas ağrılarının, halsizliğin etkisinin daha çok olduğunu belirtti.

Herkes Grip Sanıyor… Aciller Doldu Taştı, Hastanelerde Yer Kalmadı - Resim : 1

'ZATÜRRE YAŞAYABİLİRLER'

KOAH, kanser ya da kalp rahatsızlığı olan kişilerde de hastalığın ağır geçtiğini söyleyen Doç. Dr. Doğan, “Bu tür kişiler bu hastalığa yakalandığında toplumdaki normal bireylerden daha ağır atlatırlar. Daha ciddi bir solunum yetmezliği geçirirler. Hatta bu kişiler influenzaya bağlı olarak diğer bakterilerin de araya girmesi ile komplike zatürre yaşayabilir” dedi.

Herkes Grip Sanıyor… Aciller Doldu Taştı, Hastanelerde Yer Kalmadı - Resim : 2

'ÖLDÜREN SERUMA YOĞUN TALEP'

Doğan son zamanlarda ölümlerin çoğaldığı sarı seruma karşı da uyardı. Sarı serumun doktor tavsiyesi dışında kullanılmaması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Doğan, “Sarı serum aslında grip hastalığında tedaviden daha ziyade bazı semptomların rahatlatılması için kullanılan bir uygulama. Sarı serum uygulamasında yoğun bir hasta talebi var. Kişi bu ihtiyacını sağlık kurumlarından karşılayamadığında da merdiven altı birtakım sağlık yapılarına yönelerek, buralarda uygulamaları kendilerine yaptırıyor ve sağlığını da tehlikeye atmakta” diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Grip Sarı serum Zatürre
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