Türkiye’nin Yeni Kabusu ‘Kombo’! Aciller Doldu Taştı, Belirtileri Griple Aynı Ama Riski Daha Çok

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, grip benzeri etkiler gösteren yeni salgın için uyardı. Yeni yıla sayılı günler kala kalabalık ortamlardaki riskli durumlara da dikkat çeken Özkaya “Yılbaşı geliyor ve 2025'e 'kombo virüs' enfeksiyonları ile başlamayın. Grip benzeri ateş, öksürük, halsizlik, boğaz ve eklem ağrıları ile seyreden bir salgın daha yaşıyoruz” dedi.

“OLAN OLAĞAN ARTIŞIN ÜSTÜNDE”

Birden fazla virüsün aynı anda ortaya çıktığına dikkat çeken Özkaya şunları söyledi: Çok fazla ateş, halsizlik, öksürük, boğaz ve eklem ağrıları şikâyetleriyle hastaneye başvuran ve başvurmayan bir salgın yaşıyoruz. Akıllar karışık. Mevsimsel dönemlerde olan olağan artışın üstünde, akciğerlerde ciddi tutulum olan ve hastaneye yatan vakaları tekrar görmeye başladık.

ACİLLERDE GRİP VAKALARINDA 3 KAT ARTIŞ

Kovid-19, influenza ve diğer mevsimsel virüslerin oluşturduğu birden fazla virüsün aynı anda ortaya çıktığı ‘kombo’ virüs vakaları için uyaran Özkaya, acil ve polikliniklerde grip semptomlarının 2-3 kat arttığını söyledi.

“BİRKAÇ VİRÜS BİRDEN TOPLUMDA ETKİLİ”

“Hangi virüsün hasta ettiğini bulamıyoruz. Testlerde biri çıkıyor, biri çıkmıyor” diyen Özkaya şunları söyledi: Daha uzun ve etkili oluyor. Ateş, öksürük vuruyor. Bir gün iyisiniz, bir gün kötüsünüz yani grip kronik hale geldi. Çünkü bir virüs değil, birkaç virüs birden toplumda etkilidir. Kovid-19 hiç bitmeyecek gibi görünüyor ve mevsimsel virüsler ile birlikte kronik hastalığı olan yaşlı hastalarda ciddi akciğer tutulumları görmeye başladık. Bu üçlü virüs, yaşlı ve kronik hastalarımız için hayati tehlike oluşturuyor.

Kaynak: İHA