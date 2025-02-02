Virüsler Karıştı, Kapı Kolundan Bile Bulaşıyor! Grip Deyip Geçmeyin Sonu Ölüm Olabilir

Son zamanlarda solunum yolu enfeksiyonlarına yakalananların sayısında artış yaşanırken uzmanından hayati uyarı geldi. Domuzlarda bulunan grip virüsleri ile insan grip virüslerinin karışarak yeni bir yapı kazandığına dikkat çeken Prof. Dr. Reşit Mıstık, bu virüsün kapı kolu ve musluktan bile bulaşabileceğini söyledi. Ölümle sonuçlanabileceğinin altını çizdi.

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Virüsler Karıştı, Kapı Kolundan Bile Bulaşıyor! Grip Deyip Geçmeyin Sonu Ölüm Olabilir

Salgın hastalıkların artışa geçtiği son günlerde hastanelerin acil servisleri dolarken uzman isimlerin uyarıları da devam ediyor.

Bir çok hastanın, 'Zor iyileştim', 'Öksürüğüm geçmedi', 'Hala halsizim' şikayetlerinin devam ettiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, bu virüsün insana bulaşarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği bu sebeple de semptomların görüldüğü an müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

VİRÜSLER KARIŞTI

Meksika'da başlayıp dünya üzerinde 2009 yılından beri hızla yayılan H1N1 virüsünün, domuzlarda bulunan grip virüsleri ile insan grip virüslerinin genetik alışverişi yaparak yeni bir yapı kazandığını söyleyen Prof. Dr. Reşit Mıstık, Türkiye'de şu an grip mevsimi içinde olunduğunu ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre grip vakalarında hafif bir artış gözlemlendiğini belirtti.

ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR

Prof. Dr. Reşit Mıstık, domuz gribi (H1N1) virüsünün, H3N2 ve B gibi diğer grip virüslerine göre daha fazla pnömoni (zatürre) yapma eğiliminde olduğunu ve özellikle 50 yaş altındaki bireylerde, gebe kadınlarda ve kronik hastalıkları olanlarda daha ölümcül sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

KAPI KOLUNDAN BİLE BULAŞIYOR

Domuz gribinin yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, vücut ağrıları, yorgunluk, üşüme-titreme, burun akıntısı ve gözlerde kızarıklık gibi belirtileri olduğuna değinen Prof. Dr. Reşit Mıstık, şöyle devam etti:

"Oldukça bulaşıcı bir hastalık olan domuz gribi, öksürük ve hapşırıkla havaya yayılan damlacıklar yoluyla kişiden kişiye geçer. Bu damlacıklar herhangi bir yüzeye, örneğin kapı kolu veya musluk gibi bir yere de düştüyse farklı kişilere de bulaşa sebep olur. Domuz gribi olan bir kişinin dokunduğu yere dokunulduğunda bu hastalığa yakalanma ihtimali doğar."

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Kaynak: İHA

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