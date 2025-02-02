Provokasyona Doymadı! Kuran Yakan Ramus Paludan'dan Türkiye Büyükelçiliği Önünde Skandal Eylem

Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Türkiye ve İslam karşıtı eylemlerine bir yenisini ekledi. Daha önce de benzer provokasyonlarla gündeme gelen Paludan, bu kez Kopenhag’daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

'TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ÖNÜNDEYİM'

Stram Kurs Partisi’nin kurucusu olan Rasmus Paludan, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Türkiye Büyükelçiliği önünde çektiği bir video ile yeni bir provokasyona imza attı. Videoda, "Türkiye Büyükelçiliği'nin önündeyim" ifadelerini kullanan Paludan, ardından Kur'an-ı Kerim'i yaktı.

Paludan, bu skandal eylemi gerçekleştirme sebebinin, İsveç’te benzer bir provokasyon düzenleyen Salwan Momika’nın öldürülmesine tepki göstermek olduğunu iddia etti.

Danimarka polisinin Momika'ya destek mitingi yapmasına izin vermediğini belirten Paludan, bu durumu aşmanın yolunun, yetkililere önceden haber vermemek olduğunu savundu.

GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Rasmus Paludan, İslam karşıtı eylemleriyle bilinen bir isim. Daha önce de defalarca Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonları düzenleyen Paludan, özellikle 2023 yılında İsveç'in başkenti Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiği eylemle büyük tepki toplamıştı. Hem İsveç hem de Danimarka'da birçok kez benzer eylemlerde bulunan Paludan, hareketleriyle sık sık gündeme geliyor.

SALWAN MOMİKA ÖLDÜRÜLDÜ

Paludan'ın eylemini gerekçelendirdiği Salwan Momika ise 29 Ocak’ta İsveç’te öldürülmüştü. İslam karşıtı açıklamaları ve provokatif eylemleriyle tanınan Momika, TikTok üzerinden canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Kaynak: Haber Merkezi