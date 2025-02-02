Provokasyona Doymadı! Kuran Yakan Ramus Paludan'dan Türkiye Büyükelçiliği Önünde Skandal Eylem

Uluslararası kamuoyunda geçen yıllarda Kur'an-ı Kerim yakması nedeniyle büyük tepki gören Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan yeni bir provokasyona imza attı. Danimarkalı aşırı sağ siyasetçi Paludan dün Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği binası önüne giderek yine Kur’an’ı-Kerim yaktı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Son Güncelleme:
Provokasyona Doymadı! Kuran Yakan Ramus Paludan'dan Türkiye Büyükelçiliği Önünde Skandal Eylem

Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Türkiye ve İslam karşıtı eylemlerine bir yenisini ekledi. Daha önce de benzer provokasyonlarla gündeme gelen Paludan, bu kez Kopenhag’daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

'TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ÖNÜNDEYİM'

Stram Kurs Partisi’nin kurucusu olan Rasmus Paludan, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Türkiye Büyükelçiliği önünde çektiği bir video ile yeni bir provokasyona imza attı. Videoda, "Türkiye Büyükelçiliği'nin önündeyim" ifadelerini kullanan Paludan, ardından Kur'an-ı Kerim'i yaktı.

Provokasyona Doymadı! Kuran Yakan Ramus Paludan'dan Türkiye Büyükelçiliği Önünde Skandal Eylem - Resim : 1

Paludan, bu skandal eylemi gerçekleştirme sebebinin, İsveç’te benzer bir provokasyon düzenleyen Salwan Momika’nın öldürülmesine tepki göstermek olduğunu iddia etti.

Danimarka polisinin Momika'ya destek mitingi yapmasına izin vermediğini belirten Paludan, bu durumu aşmanın yolunun, yetkililere önceden haber vermemek olduğunu savundu.

GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Rasmus Paludan, İslam karşıtı eylemleriyle bilinen bir isim. Daha önce de defalarca Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonları düzenleyen Paludan, özellikle 2023 yılında İsveç'in başkenti Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiği eylemle büyük tepki toplamıştı. Hem İsveç hem de Danimarka'da birçok kez benzer eylemlerde bulunan Paludan, hareketleriyle sık sık gündeme geliyor.

Provokasyona Doymadı! Kuran Yakan Ramus Paludan'dan Türkiye Büyükelçiliği Önünde Skandal Eylem - Resim : 2

SALWAN MOMİKA ÖLDÜRÜLDÜ

Paludan'ın eylemini gerekçelendirdiği Salwan Momika ise 29 Ocak’ta İsveç’te öldürülmüştü. İslam karşıtı açıklamaları ve provokatif eylemleriyle tanınan Momika, TikTok üzerinden canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

TikTok Canlı Yayınında Dehşet Anlar... ÖLDÜRÜLDÜ: İsveç'te Kuran YakmıştıTikTok Canlı Yayınında Dehşet Anlar... ÖLDÜRÜLDÜ: İsveç'te Kuran YakmıştıDünya
Aşırı sağcı Paludan Danimarka'da da Kur'an yaktıAşırı sağcı Paludan Danimarka'da da Kur'an yaktıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Danimarka Kuran-ı Kerim
Son Güncelleme:
Kira Fiyatları Patlayınca Emeklilerin Yöneldiği 3 İlçe: Kiralar Daha Uygun Kira Fiyatları Patlayınca Emeklilerin Yöneldiği 3 İlçe: Kiralar Daha Uygun
Anne ve Babasının Darp Ettiği Engelli Çocuk Devlet Korumasına Alındı Ailesinin Darp Ettiği Engelli Çocuk Devlet Korumasına Alındı
MSB Duyurdu, Suriye'de 23 Terörist Etkisiz Hale Getirildi MSB Duyurdu, Suriye'de 23 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor
ÇOK OKUNANLAR
Gıda Devinde Büyük Kriz! 7 Milyar Liralık Borçla Konkordato İlan Etti Gıda Devinde Büyük Kriz! Konkordato İlan Etti
SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak
81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat 81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat
Ne Tesla Ne Volkswagen! Dünyanın En Çok Satan Otomotiv Markası Belli Oldu: Kapış Kapış Alıyorlar Ne Tesla Ne Volkswagen! Dünyanın En Çok Satan Otomotiv Markası Belli Oldu: Kapış Kapış Alıyorlar
Türkiye'nin Dolar Zengini İli Belli Oldu! Listenin İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Türkiye'nin Dolar Zengini İli Belli Oldu! Listenin İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız