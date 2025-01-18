'Kumpirle Ölüm'den Sonra... Bu Yiyeceklere Dikkat! Salmonella Çıkabilir

İzmir’in Buca ilçesinde bir kişinin Salmonella bakterisi nedeniyle hayatını kaybetmesi, sonrası uzmanlardan art arda Salmonella virüsüne ilişkin uyarılar geldi. Salmonella enfeksiyonunun ölümcül olabileceğini vurgulayan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, hangi besinleri tüketilmesine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

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'Kumpirle Ölüm'den Sonra... Bu Yiyeceklere Dikkat! Salmonella Çıkabilir

İzmir’in Buca ilçesinde bir kişinin Salmonella bakterisi nedeniyle hayatını kaybetmesi, hijyen kurallarına uygun olmayan gıdaların tehlikesini bir kez daha gündeme getirdi. Özellikle kumpir gibi çeşitli malzemelerle hazırlanan yiyecekler, Salmonella kaynaklı gıda zehirlenmelerine yol açma riski taşıyor. Buca’daki olay sonrası ay, bakterinin ne kadar ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha hatırlattı.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, bakteriyel risklere dikkat çekerek gıda hijyeninin önemini vurguladı.

'Kumpirle Ölüm'den Sonra... Bu Yiyeceklere Dikkat! Salmonella Çıkabilir - Resim : 1

HANGİ GIDALARA DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Gıda hijyenlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Korkut, "Salmonella, en sık gıda zehirlenmesine yol açan bakterilerden biridir. Özellikle iyi pişmemiş et ve et ürünleri, kümes hayvanları, çiğ yumurta, mayonez gibi çiğ süt ürünleri ve pastörize edilmemiş sütlerden bulaşma riski oldukça yüksektir" ifadelerini kullandı.

Salmonella'nın özelliklerini ve korunma yöntemlerini anlatarak önemli uyarılar yapan Korkut, salmonella bakterisinin insan ve hayvan bağırsaklarında doğal olarak bulunduğunu belirtti.

Korkut, "Dışkıyla atıldığı için temas ettiği gıdalardan insanlara geçebilir. Özellikle iyi pişmemiş et ve et ürünleri, kümes hayvanları, çiğ yumurta, mayonez gibi çiğ süt ürünleri ve pastörize edilmemiş sütlerden bulaşma riski oldukça yüksektir. Kumpir gibi yiyeceklerde kullanılan süt ürünleri ve kümes hayvanları da bu bakteriyi bulaştırabilir" şeklinde konuştu

'Kumpirle Ölüm'den Sonra... Bu Yiyeceklere Dikkat! Salmonella Çıkabilir - Resim : 2

ENFEKSİYONUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Salmonella'nın hafif seyreden ancak zaman zaman ölümcül olabilen bir bakteri olduğunun altını çizen Korkut, şunları aktardı. "Salmonella enfeksiyonu genellikle karın ağrısı, hafif ishal ve ateş gibi belirtilerle başlar. Ancak bazı durumlarda kanlı ishale, şiddetli karın ağrılarına ve yüksek ateşe yol açabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, yaşlılarda, çocuklarda ve hamilelerde daha ağır seyredebilir. Böyle durumlarda sıvı alımı yeterli olmazsa ve zamanında hastaneye başvurulmazsa, ölümcül sonuçlar doğurabilir."

‘HİJYEN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR’

Hijyenin Salmonella enfeksiyonlarının önlenmesinde en önemli faktör olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Korkut, "El hijyeni ve gıda hazırlama sırasında kullanılan malzemelerin temizliği çok önemlidir. Yemeklerin iyi pişirilmesi ve süt gibi ürünlerin pastörize edilmiş olması gerekir. Ayrıca gıdaların doğru saklanması ve bilindik yerlerden alınması enfeksiyon riskini azaltır" diye konuştu.

'Kumpirle Ölüm'den Sonra... Bu Yiyeceklere Dikkat! Salmonella Çıkabilir - Resim : 3

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğluyla, 28 Aralık 2024'te Efeler Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumpir yedi. Aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden aile, tedavilerinin ardından evlerine döndü. Ertesi gün rahatsızlıkları devam eden anne, kızı ve torunu tekrar hastaneye başvurdu, acil servisteki tedavileri sonrası taburcu edildi. Murat Polat, olaydan 2 gün sonra evde dinlenen annesi Servet Polat'ı tuvalette hareketsiz halde buldu. Eve gelen sağlık ekipleri, Polat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemelerden sonra Polat’ın yediği kumpirde bulunan Salmonella bakterisi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

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