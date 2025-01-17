Kuzularda Ortaya Çıkan Hastalık Sonrası Alarm Verildi! 'Fark ederseniz ihbar edin'

Muğla’da anormal kuzu doğumları sonrası yapılan incelemede dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. Kuzularda, küçükbaşlarda görülen akbane hastalığı tespit edildi.

Kuzularda Ortaya Çıkan Hastalık Sonrası Alarm Verildi! 'Fark ederseniz ihbar edin'

Muğla’nın Ortaca'nın Mergenli Mahallesi'nde bir işletmede yaşanan anormal kuzu doğumları sonrası bakanlık harekete geçti. Ekipler tarafından kuzulardan kan numunesi alındı.

Numune inceleme sonrası kuzularda, sineklerle bulaşabilen ve küçükbaşlarda görülebilen akabane hastalığı olduğu ortaya çıktı.

Kuzularda Ortaya Çıkan Hastalık Sonrası Alarm Verildi! 'Fark ederseniz ihbar edin' - Resim : 1

“FARK EDERSENİZ İHBARLARDA BULUNUN”

Ortaca Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi: Eğer işletmenizde toplu hayvan ölümleri, teşhisi yapılamayan hastalık, yavru atmalar ve benzeri durumlar fark ederseniz, lütfen hiç vakit kaybetmeden müdürlüklerimize ihbarda bulununuz. Birlikte hareket ederek sürülerimizi sağlıklı tutabilir, üretimimizi güvence altına alabiliriz.

Kaynak: DHA

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