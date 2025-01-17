Kırmızı Et Yiyenlerde Risk Daha Fazla, 49 Yaş Üstü O Hastalığın Pençesinde

Harvard Üniversitesi'ne bağlı T.H. Chan Halk Sağlığı bölümü araştırmacıları, yeni bir araştırmaya imza attı. Araştırmacılar, sosis ve salam gibi işlenmiş kırmızı et ürünlerini fazla tüketen kişilerin demans hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu belirledi.

Demans tanısı bulunmayan, ortalama 49 yaşındaki yaklaşık 134 bin katılımcının 2 ve 4 yıl boyunca tükettikleri yiyecekler araştırma çerçevesinde incelendi.

Araştırmada katılımcıları günde yediği ortalama kırmızı et miktarı da ölçüldü. Gıda tüketimi ‘az miktarda tüketen’, ‘orta miktarda tüketen’ ve ‘fazla miktarda tüketen’ olarak 3 gruba ayrıldı.

ET TÜKETENLERDE RİSK YÜZDE 13 DAHA FAZLA

Çalışma sonucunda, işlenmiş kırmızı et ürünlerini ‘fazla miktarda tüketen’ kişilerin ilerleyen yıllarda demans tanısı alma riskinin ‘az miktarda tüketenlere’ kıyasla yüzde 13 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İHA