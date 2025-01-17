Kırmızı Et Yiyenlerde Risk Daha Fazla, 49 Yaş Üstü O Hastalığın Pençesinde

Harvard Üniversitesi'nin bir araştırması halk arasında ‘bunama’ olarak adlandırılan demans hastalığına ilişkin dikkat çeken bir gerçeği ortaya çıkardı. Araştırma sonucuna göre, fazla kırmızı et tüketiminin demans hastalığına yakalanma riskini artırdığı tespit edildi.

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Kırmızı Et Yiyenlerde Risk Daha Fazla, 49 Yaş Üstü O Hastalığın Pençesinde

Harvard Üniversitesi'ne bağlı T.H. Chan Halk Sağlığı bölümü araştırmacıları, yeni bir araştırmaya imza attı. Araştırmacılar, sosis ve salam gibi işlenmiş kırmızı et ürünlerini fazla tüketen kişilerin demans hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu belirledi.

Kırmızı Et Yiyenlerde Risk Daha Fazla, 49 Yaş Üstü O Hastalığın Pençesinde - Resim : 1

Demans tanısı bulunmayan, ortalama 49 yaşındaki yaklaşık 134 bin katılımcının 2 ve 4 yıl boyunca tükettikleri yiyecekler araştırma çerçevesinde incelendi.

Araştırmada katılımcıları günde yediği ortalama kırmızı et miktarı da ölçüldü. Gıda tüketimi ‘az miktarda tüketen’, ‘orta miktarda tüketen’ ve ‘fazla miktarda tüketen’ olarak 3 gruba ayrıldı.

Kırmızı Et Yiyenlerde Risk Daha Fazla, 49 Yaş Üstü O Hastalığın Pençesinde - Resim : 2

ET TÜKETENLERDE RİSK YÜZDE 13 DAHA FAZLA

Çalışma sonucunda, işlenmiş kırmızı et ürünlerini ‘fazla miktarda tüketen’ kişilerin ilerleyen yıllarda demans tanısı alma riskinin ‘az miktarda tüketenlere’ kıyasla yüzde 13 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

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