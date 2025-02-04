Kışın Vazgeçilmez Gıdasında Hayat Karartan Hastalık, Tedavi Edilmezse Felç Bırakıyor

Ceyhan Nehri’nde kirlilik nedeniyle artış gösteren balık ölümlerine karşı uyaran Prof. Dr. Ertan Kara, bu nehirdeki balıkları yiyenleri Botulismus hastalığına karşı uyardı. Kara “Botulismus olabilirler. Bu hastalık tedavi edilmediğinde sinir sistemini felç eden ve merkezi sinir sistemine geldiğinde ölümlere neden olan bir hastalıktır” dedi.

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Kışın Vazgeçilmez Gıdasında Hayat Karartan Hastalık, Tedavi Edilmezse Felç Bırakıyor

Prof. Dr. Ertan Kara, Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Ceyhan Nehri'nde yaşanan balık ölümlerini değerlendirdi.

Bölgede zirai ilaç atıklarının oluşturduğu toksik bir etki olduğunu belirten Kara, hayvanlar ve insanlar arasında yayılan bulaşıcı hastalıklar olarak bilinen zoonotik hastalıklar kaynaklı bir sorun olabileceğini vurguladı. Kara “Botulismus olabilirler. Bu hastalık tedavi edilmediğinde sinir sistemini felç eden ve merkezi sinir sistemine geldiğinde ölümlere neden olan bir hastalıktır” diyerek uyardı.

Kışın Vazgeçilmez Gıdasında Hayat Karartan Hastalık, Tedavi Edilmezse Felç Bırakıyor - Resim : 1

'BALIKLAR TÜKETİLMEMELİ'

Bölgede yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Kara, şunları söyledi: Onun dışında zehirli suyla temas ettiklerinde nasıl ki ilaçlama yaparken vücutlarına değdiğinde yanmalar, kızarıklıklar gibi birtakım yan etkiler oluyorsa bunların aynısı görülebilir. Kimyasal ajanlar suya karışmışsa da bunu yine balıklardan örnek verecek olursak, bu kimyasalları bünyesine alan balıkları yediğimizde biz de bunları sindirim sistemimize alırız. Canlı ya da ölü balıklar tüketilmemeli.

Kışın Vazgeçilmez Gıdasında Hayat Karartan Hastalık, Tedavi Edilmezse Felç Bırakıyor - Resim : 2

'ÖLÜMLERE NEDEN OLAN BİR HASTALIK'

Botulismus, hastalığı hakkında bilgi veren Kara “Bu hastalık gıda zehirlenmesi gibi başlayan, erken dönemde tanı konduğunda anti serumlarla tedavi edilebilen, tedavi edilmediğinde sinir sistemini felç eden ve merkezi sinir sistemine geldiğinde ölümlere neden olan bir hastalıktır. Vatandaşlarımız bunu uygun hazırlanmamış, bombe yapmış konservelerden bilirler. Buradaki balıklarda Botulismus varsa insanlarda da ölümlere ve sakatlıklara neden olabilir” dedi.

Kışın Vazgeçilmez Gıdasında Hayat Karartan Hastalık, Tedavi Edilmezse Felç Bırakıyor - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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