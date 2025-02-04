Sonucu Herkesi Şaşırtan Araştırma, Mutluluk ve Sağlığın 'Altın Yaşı' Ortaya Çıktı

Sağlık araştırmalarına her gün bir yenisi eklenmeye devam ederken son araştırmanın sonucu herkesi şaşırttı. 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada yaşları 40 ile 59 arasında değişen kişilere, sağlık ve mutluluk konusunda nasıl hissettikleri soruldu.

'ORTA YAŞ OLUMSUZ BİR ŞEY DEĞİL'

Katılımcıların büyük bir kısmı bu yaşlarda daha önce olduğundan daha mutlu ve sağlıklı hissettiğini söyledi. Katılımcıların yüzde 57'si ise orta yaşın olumsuz bir şey olduğu fikrinin modası geçmiş bir düşünce olduğunu açıkladı.

ALTIN YAŞ 45

Dikkat çeken anketin sonucuna göre, insanların 45 yaşında sağlık ve mutlulukta zirveye ulaştıkları tespit edildi. Katılımcılar genel olarak 40 yaşına geldiklerinde zihin ve bedenlerine bakmanın bir öncelik olduğunu ifade ederken, 45 yaşın altın yaş olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi