Sonucu Herkesi Şaşırtan Araştırma, Mutluluk ve Sağlığın 'Altın Yaşı' Ortaya Çıktı

Yaşları 40 ile 59 arasında değişen vatandaşların katılımıyla yapılan mutluluk araştırmasının sonuçları dikkat çekti. Araştırma sonuçlarına göre, mutluluk ve sağlığın zirve yaşının 45 olduğu ortaya çıktı. İşte araştırmanın çarpıcı detayları…

Son Güncelleme:
Sonucu Herkesi Şaşırtan Araştırma, Mutluluk ve Sağlığın 'Altın Yaşı' Ortaya Çıktı

Sağlık araştırmalarına her gün bir yenisi eklenmeye devam ederken son araştırmanın sonucu herkesi şaşırttı. 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada yaşları 40 ile 59 arasında değişen kişilere, sağlık ve mutluluk konusunda nasıl hissettikleri soruldu.

Sonucu Herkesi Şaşırtan Araştırma, Mutluluk ve Sağlığın 'Altın Yaşı' Ortaya Çıktı - Resim : 1

'ORTA YAŞ OLUMSUZ BİR ŞEY DEĞİL'

Katılımcıların büyük bir kısmı bu yaşlarda daha önce olduğundan daha mutlu ve sağlıklı hissettiğini söyledi. Katılımcıların yüzde 57'si ise orta yaşın olumsuz bir şey olduğu fikrinin modası geçmiş bir düşünce olduğunu açıkladı.

Sonucu Herkesi Şaşırtan Araştırma, Mutluluk ve Sağlığın 'Altın Yaşı' Ortaya Çıktı - Resim : 2

ALTIN YAŞ 45

Dikkat çeken anketin sonucuna göre, insanların 45 yaşında sağlık ve mutlulukta zirveye ulaştıkları tespit edildi. Katılımcılar genel olarak 40 yaşına geldiklerinde zihin ve bedenlerine bakmanın bir öncelik olduğunu ifade ederken, 45 yaşın altın yaş olduğu ortaya çıktı.

Sonucu Herkesi Şaşırtan Araştırma, Mutluluk ve Sağlığın 'Altın Yaşı' Ortaya Çıktı - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Şişkin Hamburger Ekmeğinin Korkunç Sırrı Ortaya Çıktı, Ne Un Ne de Maya Öyle Bir Şey Katmışlar ki Şişkin Hamburger Ekmeğinin Korkunç Sırrı Ortaya Çıktı
Son 10 Yılda Büyük Artış, 65 Milyonda Fazla Kişinin Kullandığı İlaçta Korkutan Tablo Türkiye Güçlü Kalamıyor...
Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
ÇOK OKUNANLAR
Merve Özbey'in Tutuklanan Eşi Kenan Koçak'ın İfadesi Ortaya Çıktı: 'Yunanistan Tatili' Detayı Merve Özbey'in Tutuklanan Eşinin İfadesi Ortaya Çıktı
Hem Bahçede Hem Saksıda Yetişiyor: Kanseri Bitiriyor, Kalp Krizini Önlüyor Hem Bahçede Hem Saksıda Yetişiyor: Kanseri Bitiriyor, Kalp Krizini Önlüyor
MGK Genel Sekreterliğine Dikkat Çeken Atama MGK Genel Sekreterliğine Dikkat Çeken Atama
24 Saat İçinde Hasat Edilmesi Gerekiyor: Kilosu 200 TL'ye Satılıyor! Sadece Bu 2 İlde Yetişiyor 24 Saat İçinde Hasat Edilmesi Gerekiyor: Kilosu 200 TL'ye Satılıyor! Sadece Bu 2 İlde Yetişiyor
Milyonları İlgilendiren Karar Resmi Gazete'de: En Düşük Emekli Maaşı 14 Bin 469 Lira Oldu Milyonları İlgilendiren Karar Resmi Gazete'de