Son 10 Yılda Büyük Artış, 65 Milyonda Fazla Kişinin Kullandığı İlaçta Korkutan Tablo

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, son 10 yılda antidepresan kullanımının yüzde 67 oranında arttığına dikkat çekerek önemli açıklamalar yaptı.

Ekonomik kriz, işsizlik ve gelecekle ilgili belirsizliklerin vatandaşın ruh sağlığını bozduğunu belirten Bulut, “2014 yılında 39 milyon 134 bin 225 kutu olan antidepresan kullanımı 2024 yılında 65 milyon 591 bin 252 kutuya yükseldi. Antidepresan kullanımı geçen yıla göre az bir artış gösterse de halk sağlığı açısından hala endişe verici noktalarda” dedi.

Bulut, sağlık sektöründe antidepresan kullanımındaki artışın yüzde 55 büyüme ile 5 milyar 35 milyon TL’ye ulaştığına dikkat çekti.

2023 yılında antidepresanlara 3 milyar 240 milyon 451 bin 675 lira ödendiğini vurgulayan Bulut, “2024 yılında bu para yüzde 55 artışla 5 milyar 35 milyon 588 bin 132 liraya çıktı” dedi.

'MASRAFLAR EL YAKIYOR'

“Türkiye, mutsuz insanlar ülkesine döndü” diye vurgulayan Bulut, şunları söyledi: Çarşı, pazar ateş pahası; diğer yandan kira, faturalar ve mutfak masrafları el yakıyor. Emekli, 14 bin 491 lira sefalet ücretiyle, emekçi 22 bin 104 lira sefalet ücretiyle ‘nasıl geçineceğim’ diye kara kara düşünüyor. İktidar, gençlerin hayallerini çaldı. Gençler hayal kuracağı yerde ‘nasıl iş bulabilirim’ diye düşünüyor.

'KART BORÇLARI 4 TRİLYONU AŞTI'

Antidepresan kullanımındaki artışın ülke şartlarda sürpriz olmadığını ifade eden Bulut “Vatandaşların, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları 4 trilyon 15 milyar liraya yükseldi. Varlık yönetim şirketleri ile TOKİ’ye olan taksitli konut kredisi borçlarıyla birlikte toplam borç 4 trilyon 147 milyar liraya çıktı. İcra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 22 milyon 295 bine yükseldi. Derdest dosya sayısı son bir yılda net olarak 880 bin adet arttı” dedi.

'VATANDAŞ, KADERİNE TERK EDİLDİ'

Resmi rakamlara göre işsiz sayısının 3 milyon 72 bin olduğunu belirten Bulut şunları söyledi: Sadece 2024 yılında en az 1 milyon 661 bin 329 kişi işini kaybetti. Her gün 4.551 kişi işsiz kaldı. Sadece 798 bin 981 kişiye aslanın ağzında olan işsizlik ödeneği bağlandı. İşsiz kalan vatandaş, ekonomik krizde herhangi bir gelirden yoksun bir şekilde kaderine terk edildi.

Kaynak: Haber Merkezi